राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरुआत 10 जनवरी से हो सकती है। इस चरण में लोगों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा, रोजगार, धर्म, जाति, पलायन और परिवार से जुड़े कई सवाल पूछे जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक, जनगणना की प्रक्रिया के तहत पहले लोगों को स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद घर-घर जाकर आंकड़े जुटाए जाएंगे।

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, स्व-गणना की प्रक्रिया 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक चलेगी। इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी तक जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। वहीं, आंकड़ों की समीक्षा और सुधार के लिए 1 मार्च से 5 मार्च तक संशोधन का दौर निर्धारित किया गया है।

दिल्ली में जनगणना के दूसरे चरण की तैयारी

अधिकारियों के अनुसार, जनगणना के दूसरे चरण को लेकर गुरुवार को दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें जनगणना से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में दूसरे चरण की तैयारियों और इससे संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा होने की संभावना है।

इससे पहले दिल्ली में जनगणना 2027 का पहला चरण 14 जून को पूरा हुआ था। इस दौरान करीब 76 लाख मकानों और लगभग 55 लाख परिवारों को कवर किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रक्रिया में सामने आया कि दिल्ली में 2.3 करोड़ से अधिक लोग सामान्य रूप से निवास कर रहे थे।

जनगणना में पूछे जाएंगे 40 सवाल

जनगणना के दूसरे चरण में लोगों से कुल 40 सवाल पूछे जाने हैं। इन सवालों के जरिए देश की आबादी की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें जाति से जुड़ी जानकारी भी शामिल होगी, जिसे 1931 की जनगणना के बाद पहली बार दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अलावा, लोगों से उनके धर्म, माता-पिता की जानकारी, शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक स्थिति और पलायन से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इस जानकारी का इस्तेमाल देश की आबादी की स्थिति और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का आकलन करने के लिए किया जाएगा।

नाम से लेकर वैवाहिक स्थिति तक की जानकारी

जनगणना प्रश्नावली में लोगों से कई तरह की व्यक्तिगत जानकारियां मांगी जाएंगी। इनमें प्रमुख रूप से व्यक्ति का नाम, लिंग, जन्मतिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, परिवार के मुखिया से संबंध, नागरिकता, धर्म, अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित स्थिति, दिव्यांगता से जुड़ी जानकारी, मातृभाषा और अन्य भाषाओं की जानकारी शामिल हैं। इन सवालों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी सामाजिक और जनसांख्यिकीय जानकारी दर्ज की जाएगी।

शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवाल भी होंगे शामिल

जनगणना के दौरान लोगों की शैक्षणिक योग्यता और रोजगार की स्थिति के बारे में भी पूछा जाएगा। प्रश्नावली में यह जानने की कोशिश की जाएगी कि व्यक्ति कितना पढ़ा-लिखा है, वह रोजगार में है या नहीं और किस तरह का काम करता है। इसमें व्यक्ति के पेशे, संबंधित इंडस्ट्री और वर्कर की कैटेगरी से जुड़े सवाल भी शामिल होंगे। इससे देश में रोजगार और कार्यबल की स्थिति को समझने में मदद मिल सकती है।

पलायन को लेकर भी मांगी जाएगी जानकारी

जनगणना के दूसरे चरण में पलायन यानी माइग्रेशन से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। इसमें व्यक्ति के जन्मस्थान, पिछली बार जहां वह रहता था, वर्तमान स्थान पर आने का कारण और मौजूदा जगह पर रहने की अवधि के बारे में जानकारी मांगी जाएगी।

इन आंकड़ों से यह समझने में मदद मिलेगी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जा रहे हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में आबादी के वितरण में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं।

बैंक खाते, मोबाइल और आधार से जुड़ी जानकारी

प्रस्तावित प्रश्नावली में परिवार और वित्तीय सुविधाओं से संबंधित कुछ सवाल भी शामिल हैं। लोगों से बच्चों की संख्या और बैंक खातों की संख्या के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा, यह भी जानकारी मांगी जाएगी कि व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी या पासपोर्ट है या नहीं।

हालांकि, अधिकारियों के अनुसार, आधार और अन्य पहचान संबंधी जानकारियां उपलब्ध होने पर ही मांगी जाएंगी। आधार कार्ड प्रस्तुत करना ऑप्शनल होगा, यानी इसे दिखाना अनिवार्य नहीं होगा।

माता-पिता की जन्मतिथि और जन्मस्थान भी होंगे सवालों में

प्रस्तावित प्रश्नावली के मुताबिक, लोगों से उनके माता-पिता की जन्मतिथि और जन्मस्थान से जुड़ी जानकारी भी पूछी जा सकती है। इस तरह जनगणना में केवल व्यक्ति की मौजूदा स्थिति ही नहीं, बल्कि उसके पारिवारिक विवरण से संबंधित जानकारियां भी दर्ज करने की योजना है।

बेघर लोगों की गणना के लिए भी प्रावधान

जनगणना की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक डिटेल्ड मैन्युअल तैयार किया गया है। इसमें मकानों की नंबरिंग, क्षेत्र के नक्शे तैयार करने, कैलकुलेशन स्टाफ और सुपरवाइजर्स की जिम्मेदारियों तथा सूचनाओं की गोपनीयता से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल हैं।

इसके अलावा, बेघर लोगों की गणना करने और स्व-गणना की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। संशोधन के दौर के जरिए आंकड़ों की समीक्षा करने की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है।

दो चरणों में हो रही है जनगणना 2027

जनगणना 2027 को दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में मकानों की सूची तैयार करने और आवास संबंधी जानकारी जुटाने का काम किया जाता है, जबकि दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाती है।

यह भी पढ़ें: ‘हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी होनी चाहिए’, रेहान की प्रदर्शनी विवाद के आरोप पर रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे ने हिम्मत दिखाई

दिल्ली के बीकानेर हाउस में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने फोटो प्रदर्शनी से 70 से ज्यादा तस्वीरें हटाने का आरोप लगाया है। इनमें दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शनों की तस्वीरें भी शामिल थीं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।