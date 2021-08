दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधायकों की तनख्वाह में इजाफा कर दिया है। केंद्रीय प्रावधान के मुताबिक की गई बढ़ोतरी में अब विधायकों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सीएम केजरीवाल की कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देकर बढ़ी तनख्वाह पर मुहर लगा दी है।

हालांकि, बढ़ोतरी के बाद भी दिल्ली के विधायकों को अब भी सबसे कम वेतन यानि 30 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा। इसमें 60 हजार रुपये के भत्तों को जोड़ दें तो यह 90 हजार रुपये महीना होगा। अभी सैलरी 12 हजार रुपये जबकि 42,000 रुपये भत्तों के रूप में मिल रहे थे। विधायकों की तनख्वाह के मामले में सबसे निचले पायदान पर केरल, छत्‍तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजधानी दिल्‍ली है।

एमएलए के वेतन के मामले में तेलंगाना सबसे ऊपर है। वहां के विधायकों को हर महीने ढाई लाख रुपये वेतन-भत्‍ते मिलते हैं। तेलंगाना के अलावा विधायकों को प्रतिमाह 2 लाख से ज्‍यादा देने वाला दूसरा राज्‍य उत्‍तराखंड है। अधिकतर सूबों में एमएलए का वेतन 1 लाख से 2 लाख रुपये प्रतिमाह के बीच है।

Delhi Cabinet approves salary hike for MLAs as per Centre's proposal, Delhi MLAs will now get a salary of Rs 30,000 per month.

— ANI (@ANI) August 3, 2021