संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के कारण गुरुवार (19 दिसंबर) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुबह के ऑफिस समय में भीषण जाम लग गई है। बता दें कि दिल्ली-गुडगांव मार्ग में वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं। विरोध से पूरा दिल्ली छावनी में तबदील हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में हालात शांतिपूर्ण रहे लेकिन बिहार में CAA के विरोध में वामपंथ से जुड़े छात्र संगठनों द्वारा बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेल और सड़क यातायात को भी रोका है। इसके साथ हिंसा वाली जगहों पर मोबाइल सेव भी बंद कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर गुरुवार को सबसे व्यस्त राजीव चौक सहित 19 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार को भी बंद कर दिए हैं। इसके साथ 19 फ्लाइट्स भी रद्द हो गई है।

कई जगहों पर हुआ ट्रैफिक जामः मामले में दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्वीट कर कहा, ‘पुलिस ने अवरोधक लगाए हैं और गुड़गांव से दिल्ली आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है जिसके कारण उन मार्गों में यातायात प्रभावित हुआ है।’ पुलिस ने बताया कि स्वाभिमान रैली के कारण दिल्ली गेट से जीपीओ तक भारी ट्रैफिक जाम है। इसके अलावा सुभाष मार्ग, पीली कोठी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, लाल किला और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है।अधिकारी यातायात की स्थिति पर लगातार ट्वीट कर जानकारी दे रहे हैं।

Delhi: 16 flights have been delayed due to traffic jam at NH-8. IndiGo has cancelled 19 flights, after its crew members got stuck in traffic jam in the city and, also due to other issues. pic.twitter.com/37s6kkciKy

