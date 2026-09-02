Delhi Minor Girl Gangrape: दिल्ली में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रही एक चलती बस में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने का आरोप बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर लगा है।

इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है।

दो हफ्तों का दिया गया समय

आयोग की ओर से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के पुलिस कमिश्नर और मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक को औपचारिक नोटिस जारी किया गया है। इन सभी अधिकारियों से मामले की पूरी जांच रिपोर्ट मांगी गई है।

NHRC ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उन्हें दो सप्ताह के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट आयोग के सामने पेश करनी होगी। इस रिपोर्ट में केस की मौजूदा स्थिति, आरोपियों पर की गई कानूनी कार्रवाई और पीड़ित लड़की को दिए गए मुआवजे की पूरी जानकारी शामिल होनी चाहिए।

मानवाधिकार आयोग का कड़ा संदेश

मामले पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सच हैं, तो यह मानवाधिकारों के हनन का बेहद गंभीर मामला है। किसी भी जिम्मेदार समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं हो सकती।

आयोग ने अपने बयान में कहा, “आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से 4 अगस्त की रात बस में सवार हुई 16 साल की बच्ची से ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने की बात कही गई है।”

जान से मारने की धमकी दी

इस केस का डरावना पहलू यह भी है कि दरिंदगी करने के बाद आरोपियों ने पीड़ित लड़की को चुप रहने के लिए धमकाया। आरोपियों ने नाबालिग से कहा कि अगर उसने किसी को इस बात की भनक भी लगने दी, तो वे उसे जान से मार देंगे।

आयोग के अनुसार, “आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी और फिर उसे दिल्ली के कश्मीरी गेट बस टर्मिनल के पास असहाय हालत में छोड़ दिया। इसलिए संबंधित अधिकारियों से दो हफ्ते में जांच और मुआवजे का ब्योरा मांगा गया है।”

घर से बहन के पास जाने के लिए निकली थी पीड़िता

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली है। वह 4 अगस्त को मैनपुरी स्थित अपने घर से नोएडा के सेक्टर 63 में रहने वाली अपनी चचेरी बहन से मिलने के लिए निकली थी।

सफर के दौरान गलती से उसका तय बस स्टॉप छूट गया। जब लड़की को अहसास हुआ कि वह आगे आ गई है, तो वह ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतर गई। रात का वक्त होने के कारण वह वहां से दूसरी बस तलाशने लगी ताकि अपनी बहन के घर पहुंच सके।

गलतफहमी का फायदा उठाकर बस में बिठाया

परी चौक पर एक बस खड़ी थी। नाबालिग लड़की ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर के पास जाकर पूछा कि क्या यह बस नोएडा सेक्टर 63 की तरफ जाएगी। आरोपियों ने लड़की की मजबूरी और अकेलेपन का फायदा उठाने की योजना बनाई।

चालक और परिचालक ने बड़ी आसानी से हां कह दिया और लड़की को बस में बिठा लिया। मासूम बच्ची को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिनकी मदद के भरोसे वह बस में चढ़ रही है, वही उसके साथ दरिंदगी करने वाले हैं।

वह बस परी चौक से आगे बढ़ी, आरोपियों ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। चलती बस के भीतर ही बस चालक और कंडक्टर ने 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। लड़की के विरोध करने के बावजूद आरोपी रुके नहीं। दरिंदगी के बाद आरोपी बस को दिल्ली की सीमा में ले आए। उन्होंने पीड़िता को कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन के पास सड़क किनारे फेंक दिया और गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

कश्मीरी गेट के पास बदहवास हालत में मिली लड़की ने हिम्मत जुटाकर आपबीती बताई। इसके बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई और कश्मीरी गेट थाने में संबंधित धाराओं और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कई टीमों का गठन किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए बस के रूट, सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया गया।

घंटों के भीतर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

दिल्ली पुलिस की तत्परता का ही नतीजा था कि मामला दर्ज होने के महज कुछ ही घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया। पुलिस ने दोनों को दिल्ली के तिमारपुर इलाके स्थित एक पार्किंग लॉट से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 39 वर्षीय बस ड्राइवर कुलदीप और 26 वर्षीय बस कंडक्टर संदीप के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रहने वाले हैं और निजी बस में काम करते थे।

देश की राजधानी दिल्ली में 17 साल की लड़की के साथ कथित रूप से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी बस के ड्राइवर की पत्नी का एक बड़ा बयान सामने आया है। आरोपी बस ड्राइवर कुलदीप की पत्नी ने ANI के साथ बातचीत में कहा है कि उनके पति को फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं कुलदीप की पत्नी ने सरकार से यह मांग की है कि उनके पति को फंसाया जा रहा है, उनकी मदद की जाए। पढ़िए पूरी खबर…