Delhi Building Collapse Satya Niketan LIVE Updates: देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिरने के बाद मलबे में 25-30 स्टूडेंट्स के दबे होने की संभावना है। पीटीआई के मुताबिक, इस हादसे में 1 छात्र की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, 4-6 बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है। यह इलाका दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से बिल्कुल सटा हुआ है और यहां बड़ी संख्या में डीयू के ही छात्र पीजी में रहते हैं।
बताया जा रहा है कि जो इमारत गिरी है उसमें बॉयज पीजी ही थे और रविवार को कॉलेज की छुट्टी होने के कारण अधिकतर बच्चे घरों में ही थे। यह हादसा रविवार को दोपहर 1:30 बजे के करीब हुआ है। इमारत गिरने के बाद घटनास्थल पर बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। इस कार्य में स्थानीय लोग और छात्र भी जुट गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF और फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई हैं।
अधिकारियों ने बताया कि दमकल की आठ गाड़ियां और विभिन्न विभागों की कई बचाव टीम मौके पर भेजी गई हैं। पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गईं और इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आपातकालीन कर्मियों ने मलबे में फंसे लोगों की तलाश और बचाव अभियान शुरू कर दिया है।
स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने तत्काल बचाव कार्य में मदद शुरू कर दी और मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए हाथों और उपलब्ध उपकरणों की मदद से मलबा हटाया। डीएफएस के अनुसार, दमकलकर्मियों ने मलबे से कुछ लोगों को बाहर निकाला और उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया। एम्स और सफदरजंग अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है।
Delhi Building Collapse LIVE Updates: दिल्ली हादसे को लेकर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी
दिल्ली में हुए बिल्डिंग हादसे को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि बचाव और इमरजेंसी ऑपरेशन में आसानी के लिए सत्य निकेतन, मोती बाग इलाके के आसपास ट्रैफिक मूवमेंट को रेगुलेट या डायवर्ट किया जा सकता है, और आने-जाने वालों से प्रभावित इलाके से बचने की अपील की गई है।
आने-जाने वालों को ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है ताकि एम्बुलेंस और फायर टेंडर के लिए सड़कें खाली रखी जा जा सकें।
Delhi Building Collapse LIVE Updates: दिल्ली हादसे पर राहुल गांधी का रिएक्शन
दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए हादसे को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, "इमारत ढहने की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्र भी शामिल हैं। मेरी अपील है कि NDRF, दिल्ली फायर सर्विस और सभी बचाव दल हर संभव प्रयास करके हर एक छात्र तक पहुँचें, घायलों को तुरंत सर्वोत्तम संभव इलाज मिले, ताकि किसी को भी बचाने में कोई कसर न छोड़ी जाए।"
राहुल गांधी ने आगे कहा, "कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं और हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। छात्रों का जीवन पहले ही संघर्षों से भरा था - अब हालात जानलेवा हैं। कॉलेज या विश्वविद्यालय में अच्छे हॉस्टल न होने के कारण छात्र PG में एक छत के नीचे 40-40 की संख्या में, अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। हर छात्र की जान कीमती है और उसकी रक्षा हर हाल में होनी चाहिए।"
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा हादसे वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री मंत्री अमित शाह ने गोवा में अपने कार्यक्रम को छोड़कर वहां से चले गए।
Delhi Building Collapse LIVE Updates: बिल्डिंग हादसे को लेकर कपिल सिब्बल ने साधा सरकार पर निशाना
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राज्यसभा MP और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है, "बच्चे सत्य निकेतन में रह रहे थे। बच्चे वहां फंस गए हैं। बिल्डिंग गिर गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमारी हालत ऐसी है कि हम स्टूडेंट्स को उनके सिर पर सुरक्षित छत भी नहीं दे सकते। इस देश में क्या हो रहा है?"
Delhi Building Collapse LIVE Updates: हादसे पर दिल्ली पुलिस का ताजा बयान
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है, "शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह बिल्डिंग 40-50 साल पुरानी थी जिसमें एक बेसमेंट और पांच ऊपरी मंजिलें थीं, और इसका इस्तेमाल PG के तौर पर किया जा रहा था। जब यह हादसा हुआ, तब बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। अब तक छह लोगों को बचाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।”
Delhi Building Collapse LIVE Updates: सीएम रेखा गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचीं
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सत्य निकेतन पहुंचीं, जहां आज एक इमारत गिर गई। दिल्ली पुलिस ने कहा, "स्थानीय पूछताछ से पता चला है कि यह 40-50 साल पुरानी इमारत थी, जिसमें एक बेसमेंट और 5 ऊपरी मंज़िलें थीं और इसका इस्तेमाल PG के तौर पर किया जा रहा था। घटना के समय बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। अब तक 6 लोगों को बचाया गया है और अस्पतालों में भेजा गया है। खोज और बचाव अभियान जारी है।"
दिल्ली हादसे में 6 स्टूडेंट्स का किया जा चुका है रेस्क्यू
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बिल्डिंग गिरने के बाद युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, अभी फंसे/घायल लोगों की सही संख्या पता नहीं है। अब तक 6 लोगों को बचाया गया है।
Delhi Building Collapse LIVE Update: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे पर जताया दुख
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, "इस घटना ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। DDMA, NDRF, दिल्ली फायर सर्विसेज़, दिल्ली पुलिस, MCD, CATS और सिविल डिफेंस की टीमें युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। सावधानी के तौर पर पास की बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाने और प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद देने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हालात पर करीब से नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। हर नागरिक की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।"
Delhi Building Collapse LIVE Update: मौके पर पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा
दिल्ली बिल्डिंग हादसे का जायजा लेने के लिए कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद कहा, "हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते। हालात इतने खराब हैं कि स्टूडेंट्स अंदर से वीडियो भेज रहे हैं। स्टूडेंट्स अंदर फंसे हुए हैं, जबकि फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस सभी देर से पहुंचे हैं। घटना की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है।"
Delhi Building Collapse LIVE Update: सालभर पहले खाली कराई गई थी इमारत
बताया जा रहा है कि जो इमारत गिरी है उसे एक साल पहले खाली भी कराया जा चुका था, लेकिन उसके बाद नियमों को ताक पर रखकर यह बॉयज पीजी चलाया जा रहा था।
Delhi Building Collapse LIVE Update: बिल्डिंग के मालिक आनंद बंसल पर केस दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस
दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के बाद बड़े स्तर पर राहत-बचाव कार्य चलाया जा रहा है। ताजा अपडेट ये है कि जो इमारत गिरी है वह बॉयज पीजी था, जिसके मालिक की तलाश में पुलिस जुट गई है। इस बिल्डिंग का मालिक आनंद बंसल है जिसे खोजा रहा है। पुलिस ने आनंद बंसल पर केस दर्ज कर दिया है।
Delhi Building Collapse LIVE Update: एक छात्र की मौत- PTI
पीटीआई ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने से 1 छात्र की मौत हो गई है जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
Delhi Building Collapse LIVE Update: 25-30 स्टूडेंट्स के मलबे में दबे होने की आशंका
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में यह हादसा दोपहर 1:30 बजे के करीब हुआ है। इमारत के मलबे में 25-30 स्टूडेंट्स के दबे होने की संभावना है। चश्मदीदों ने बताया है कि उनके कई दोस्त मलबे में दबे हैं।