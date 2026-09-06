Delhi Building Collapse Satya Niketan LIVE Updates: देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बहुमंजिला इमारत गिरने के बाद मलबे में 25-30 स्टूडेंट्स के दबे होने की संभावना है। पीटीआई के मुताबिक, इस हादसे में 1 छात्र की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, 4-6 बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है। यह इलाका दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से बिल्कुल सटा हुआ है और यहां बड़ी संख्या में डीयू के ही छात्र पीजी में रहते हैं।

बताया जा रहा है कि जो इमारत गिरी है उसमें बॉयज पीजी ही थे और रविवार को कॉलेज की छुट्टी होने के कारण अधिकतर बच्चे घरों में ही थे। यह हादसा रविवार को दोपहर 1:30 बजे के करीब हुआ है। इमारत गिरने के बाद घटनास्थल पर बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। इस कार्य में स्थानीय लोग और छात्र भी जुट गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF और फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई हैं।

अधिकारियों ने बताया कि दमकल की आठ गाड़ियां और विभिन्न विभागों की कई बचाव टीम मौके पर भेजी गई हैं। पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गईं और इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आपातकालीन कर्मियों ने मलबे में फंसे लोगों की तलाश और बचाव अभियान शुरू कर दिया है।

स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने तत्काल बचाव कार्य में मदद शुरू कर दी और मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए हाथों और उपलब्ध उपकरणों की मदद से मलबा हटाया। डीएफएस के अनुसार, दमकलकर्मियों ने मलबे से कुछ लोगों को बाहर निकाला और उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया। एम्स और सफदरजंग अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है।

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