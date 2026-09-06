दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक पांच मंजिला इमारत के ढहने और उसके मलबे में दबकर 5 (खबर लिखे जाने तक) लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने कथित बिल्डिंग मालिक हरिराम और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल के निरीक्षण और शुरुआती असेसमेंट के आधार पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं।

दिल्ली के साउथ कैंपस थाने में दर्ज मामले में हरिराम और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 290 और 125(a) के तहत दर्ज किया है। मामले की एफआईआर संख्या 153/26 बताई गई है।

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा- रेखा गुप्ता

वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देते हुए कहा है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि कानून के सबसे सख्त नियमों के तहत उनसे निपटा जाएगा। बता दें कि रेखा गुप्ता इससे पहले घटनास्थल पर पहुंची थीं और करीब 3 घंटे उन्होंने हालात का जायजा लिया था। इसके बाद रेखा गुप्ता घायलों को देखने अस्पताल भी पहुंची थीं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी रेखा गुप्ता से बातचीत की थी।

DCP साउथ वेस्ट का बयान

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथ वेस्ट) अमित गोयल ने केस दर्ज किए जाने के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि बिल्डिंग के मालिक हरिराम और दूसरों के खिलाफ साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। DCP ने कहा है, “बिल्डिंग एक PG थी। आरोप है कि ग्राउंड फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिससे कि बिल्डिंग गिर गई। आरोपी लोगों का पता लगाने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है।”

हादसे में 5 लोगों की हो चुकी है मौत

बता दें कि इस हादसे में मलबे के नीचे से जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया था उनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक बयान के मुताबिक, AIIMS JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाए गए 10 मरीजों में से चार को आते ही मृत घोषित कर दिया गया और एक और गंभीर रूप से घायल मरीज ने बाद में दम तोड़ दिया। AIIMS की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ट्रॉमा सेंटर में 10 मरीज आए थे। इनमें से चार को मृत लाया गया, जबकि एक मरीज की हालत गंभीर थी, जिसकी बाद में मौत हो गई।

अस्पताल ने कहा कि तीन मरीजों को भर्ती किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। घायल मरीजों में से एक की हाथ-पैर में चोट के लिए सर्जरी हुई, जबकि दूसरे को मामूली चोटें आईं और कुछ देर ऑब्जर्वेशन के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।

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दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के हादसे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने सिविक सेंटर स्थित एमसीडी (MCD) मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सत्य निकेतन में जो हादसा हुआ है उसमें एमसीडी की लापरवाही है। यहां पढ़ें पूरी खबर…