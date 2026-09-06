दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को 5 मंजिला इमारत के गिरने के इस इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया क्योंकि हादसे के बाद यहां के कई पीजी को तुरंत खाली करा दिया गया और कई पीजी जो हादसे वाली जगह के आसपास थे उन्हें एहतियात के तौर पर खाली करा दिया गया। ऐसे में जो छात्र यहां रह रहे थे उनके सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन इस बीच डीयू के कई कॉलेजों ने छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं।
हादसे के बाद कई छात्रों ने मदद के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) और उससे जुड़े कॉलेजों के अधिकारियों से संपर्क किया और स्थिति को देखते हुए साउथ कैंपस के कई कॉलेजों ने प्रभावित छात्रों के लिए अस्थायी रहने और खाने की व्यवस्था करने की पहल की है।
सत्य निकेतन में स्टूडेंट्स के सामने आ रही यह समस्या
हादसे के बाद आसपास की कुछ इमारतों को खाली कराया गया है। कई छात्रों को अपने PG और कमरों से सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। इसके चलते बड़ी संख्या में छात्रों के सामने अचानक रहने की समस्या खड़ी हो गई। इलाके के कुछ हिस्सों में बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई है। इस वजह से भी छात्र परेशान हैं। एहतियात के तौर पर आसपास के कुछ गर्ल्स हॉस्टल को भी बंद कर दिया गया है।
साउथ कैंपस के कॉलेजों ने खोले दरवाजे
इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस की डायरेक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी ने बताया कि घटना के बाद विश्वविद्यालय और कॉलेज के अधिकारियों के पास मदद के लिए कई फोन आने लगे। प्रोफेसर रजनी अब्बी के मुताबिक, मैत्रेयी कॉलेज और जीसस एंड मैरी कॉलेज समेत कई कॉलेजों ने छात्रों के अस्थाई रहने और खाने-पीने के इंतजाम की पहल की है।
मैत्रेयी कॉलेज ने 20 स्टूडेंट्स के लिए की व्यवस्था
सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद कई गर्ल्स स्टूडेंट मैत्रेयी कॉलेज में अपना सामान लेकर पहुंचने लगीं। कॉलेज की BA छात्रा अनन्या शुक्ला ने बताया कि कॉलेज करीब 20 छात्रों के रहने की व्यवस्था करने की तैयारी कर रहा था। शाम तक लगभग 10 छात्र वहां पहुंच चुके थे। अनन्या ने बताया कि कुछ छात्रों ने अपने स्तर पर होटल में रहने का इंतजाम कर लिया था, जबकि कुछ छात्रों की स्थिति ज्यादा मुश्किल थी।
मोतीलाल नेहरू कॉलेज ने की मदद
मैत्रेयी कॉलेज के अलावा मोतीलाल नेहरू कॉलेज ने भी प्रभावित छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था करने की बात कही। कॉलेज की एक शिक्षिका ने बताया कि हादसे के बाद जिन छात्रों के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है उनके लिए कॉलेज कैंपस में रहने के इंतजाम कर दिए गए हैं।
आर्यभट्ट कॉलेज ने भी की मदद
आर्यभट्ट कॉलेज ने भी जरूरतमंद छात्रों की मदद के लिए अपने कॉलेज के दरवाजे खोल दिए हैं। इस बीच कई छात्र अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के घर जाने की तैयारी करते नजर आए। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मास्टर्स की पढ़ाई कर रही छात्रा सानिया वर्मा ने बताया कि हादसे के करीब 10 मिनट बाद उनके इलाके में बिजली चली गई थी और इसके बाद से बिजली सप्लाई बहाल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कई छात्र फोन चार्ज नहीं कर पा रहे थे और खुद को असहाय महसूस कर रहे थे।
सानिया ने कहा कि वह पिछले तीन साल से सत्य निकेतन में रह रही हैं और अब तक उन्हें यह इलाका सुरक्षित लगता था। उनके मुताबिक, इस तरह की घटना ने इलाके में रहने वाले छात्रों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है।
बता दें कि रविवार को दोपहर 1:30 बजे के करीब हुए इस हादसे में (खबर लिखे जाने तक) 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 1 छात्र शामिल है जबकि एक मजदूर शामिल है जबकि एक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।
यह भी पढ़ें: ‘किसी को बख्शा नहीं जाएगा…’, दिल्ली इमारत हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पहला रिएक्शन, प्रधानमंत्री ने घटना पर जताया दुख
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए इस हादसे के बाद मीडिया से बात करने के दौरान रेखा गुप्ता ने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री घटनास्थल पर 3 घंटे से अधिक मौजूद रहीं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…