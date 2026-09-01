दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को इंजन में खराबी के बाद गोवा में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दिल्ली जा रहा इंडिगो का एक विमान मंगलवार सुबह एक इंजन में खराबी आने के बाद गोवा लौट आया और मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतरा। विमान में 229 यात्री सवार थे।

एयर पोर्ट के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उत्तर गोवा के मोपा स्थित हवाई अड्डे से सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर उड़ान भरने वाले विमान को तुरंत वापस लौटना पड़ा। अधिकारी ने कहा, ”विमान के एक इंजन में खराबी आने के बाद उसे वापस लौटना पड़ा।” उन्होंने बताया कि दिल्ली जा रहे इस विमान में 229 यात्री सवार थे। उन्होंने कहा कि विमान सुरक्षित उतर गया और यात्रियों को दोपहर में दूसरे विमान से दिल्ली भेजा जाएगा। अधिकारी ने इस बारे में और जानकारी नहीं दी।

एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट कैंसिल

पुणे से चंडीगढ़ जा रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में सवार यात्री रविवार को करीब तीन घंटे तक विमान के अंदर फंसे रहे। बाद में पक्षी के टकराने की आशंका के चलते फ्लाइट रद्द कर दी गई। फ्लाइट को पुणे से सुबह 3:45 बजे उड़ान भरनी थी और चंडीगढ़ में सुबह 6:05 बजे लैंड करना था।

एयरलाइन सूत्रों के अनुसार, विमान चंडीगढ़ से पुणे में उतरा था और उसी सुबह वापसी की यात्रा करने वाला था। हालांकि, उड़ान भरने से पहले इंजीनियरों द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान, किसी पक्षी के टकराने का संदेह हुआ। एयरलाइन के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “अगर समस्या का पहले पता चल जाता तो हम शुरुआत में ही बोर्डिंग रोक देते।”

यात्रियों को विमान से उतारा गया

तकनीकी खराबी को दूर करने के प्रयास किए गए लेकिन अंततः उड़ान रद्द कर दी गई और यात्रियों को विमान से उतार दिया गया। आरोपों का जवाब देते हुए एअर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा, “यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे निर्णय केवल सुरक्षित संचालन के हित में ही लिए जाते हैं। हम असुविधा के लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं और विमान में लंबे इंतजार और तकनीकी खराबी के कारण उड़ान रद्द होने से उत्पन्न निराशा को पूरी तरह समझते हैं।”