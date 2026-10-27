Delhi Bottle Recycling: दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में इस्तेमाल की जा चुकी प्लास्टिक की बोतलों के रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष ‘बोतल-वापसी योजना’ लागू करने पर विचार कर रही है। उत्तराखंड और गोवा में सफलतापूर्वक चल रही ऐसी ही पहलों से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली में यह कदम उठाया जा रहा है।

इस प्रस्तावित डिपॉजिट रिफंड स्कीम (DRS) के तहत, ग्राहकों को प्लास्टिक की बोतल खरीदते समय 1 या 2 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इसके बाद जब ग्राहक इस्तेमाल की हुई बोतल को किसी तय कलेक्शन पॉइंट पर वापस करेंगे, तो उन्हें यह राशि तुरंत लौटा दी जाएगी।

पर्यावरण संरक्षण और ‘यूज़, रिटर्न एंड रिकवर’ पर ज़ोर

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन को एक सुसंगत और व्यवस्थित रूप देना है। सरकार का लक्ष्य लोगों को “इस्तेमाल करो और फेंको” वाली सोच से बाहर निकालकर “इस्तेमाल करो, वापस करो और रिकवर करो” की आदत की ओर मोड़ना है।

दिल्ली में रोजाना करीब 1,500 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग 19 प्रतिशत हिस्सा बिना रिसायकल हुए रह जाता है। हालांकि भारत में साल 2022 से ही सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू है, लेकिन इस नई योजना से कचरा प्रबंधन में बड़े बदलाव की उम्मीद है।

पर्यटन स्थलों से होगी शुरुआत, क्यूआर कोड से मिलेगा रिफंड

शुरुआती चरण में सरकार इस योजना को दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेगी, जिसके बाद इसे पूरे शहर में विस्तारित किया जाएगा। पारदर्शिता और आसानी सुनिश्चित करने के लिए बोतलों पर विशेष क्यूआर (QR) कोड दिए जाएंगे, जिन्हें स्कैन करके उपभोक्ता आसानी से अपना रिफंड दावा कर सकेंगे।

इस पूरी योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में बैठक भी हो चुकी है, जिसमें गोवा और उत्तराखंड के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया गया है।

उत्तराखंड और गोवा का सफल मॉडल बना प्रेरणा

उत्तराखंड ने साल 2022 में केदारनाथ धाम से इस योजना की शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की थी, जहाँ पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। इस पहल की अपार सफलता के लिए राज्य को ‘डिजिटल इंडिया अवॉर्ड’ से भी सम्मानित किया जा चुका है।

उत्तराखंड में बोतल वापसी की दर जो शुरुआत में 20 से 22 प्रतिशत थी, वह अब बढ़कर करीब 90 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। इसी तरह गोवा में भी प्लास्टिक की बोतलों पर 5 रुपये का डिपॉजिट रखकर इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इसके अलावा सिंगापुर, हांगकांग और यूके जैसे कई देशों में भी यह मॉडल बेहद सफल रहा है।

अंतिम ड्राफ्ट की तैयारी और जन-भागीदारी पर ध्यान

फिलहाल दिल्ली सरकार सभी हितधारकों के साथ चर्चा करके इस योजना का एक औपचारिक ड्राफ्ट तैयार कर रही है। रिफंड राशि, कलेक्शन नेटवर्क और रिटर्न मैकेनिज्म का अंतिम ढांचा तैयार होने के बाद इसे जरूरी स्वीकृतियों के लिए भेजा जाएगा।

इस योजना को व्यापक रूप देने के लिए सरकार स्कूलों, कॉलेजों और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस (RWAs) के जरिए जागरूकता अभियान चलाएगी, ताकि जनता के व्यवहार में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत किया जा सके।

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