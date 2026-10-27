Rahul Gandhi on SIR: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई होनी है और सुनवाई से ठीक पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें तीन हॉरिजॉन्टल सफेद निशान और एक लाल सीधी लकीर हैं, जो कि भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। तस्वीर के कैप्शन में “सत्यम् शिवम् सुन्दरम्” लिखा है।

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट चोरी का जरिया तक बताया है और कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में SIR पर सुनवाई

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। इन याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने 28 पन्नों का हलफनामा दायर किया है और अपने बचाव में कई तरह की दलीलें दी हैं।