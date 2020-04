दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तिवारी लाक़ाउन के बावजूद भीड़ में घिरे हैं। वो लोगों को मास्क बांट रहे हैं। इस दौरान तिवारी एक महिला को मास्क पहनाते हैं और उनसे यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि यह तभी जरूरी है जब आप भीड़भाड़ में जा रहे हों। वीडियो में तिवारी यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि यहां सैनेटाइजर मिल रहा है, उसे ले लो। तिवारी महिला के हाथ पर सैनेटाइजर देते हैं और अपने हाथ पर भी डालते हैं। फिर बताते हैं कि उसे कैसे अप्लाई करना है।

हालांकि, यह वीडियो कब का है। ये स्पष्ट नहीं है लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि लॉक़ाउन लागू होने से पहले का है, जब कई दलों के नेता लोगों को मास्क पहनने और सैनेटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक कर रहे थे। जनसत्ता.कॉम वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

