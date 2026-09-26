दिल्ली की झुग्गियों और रैन बसेरे में चुनाव आयोग स्पेशल वोटर कैंप चला रहा है। सराय काले खां में एक दृश्य सामने आया। बुधवार शाम 5.30 बजे दिल्ली के सराय काले खां रैन बसेरे में बच्चे बिना कपड़ों के इधर-उधर भाग रहे थे। लड़के मोटरसाइकिलों के चारों ओर जमा थे, कॉमन किचन में रात का खाना बन रहा था। दिन भर की मेहनत के बाद थके हुए काम करने वाले आदमी और औरतें अंदर आ रहे थे। एक शिप कंटेनर जो कमरों का काम करता है, उसमें एक स्पेशल वोटर कैंप चल रहा था।

पांच बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) (टीचर और बैंक अधिकारी) दो टेबल पर बैठे थे। वे ट्रैफिक और देर से लंच होने की वजह से आधे घंटे पीछे थे। 40 साल की मीना देवी उन पहले लोगों में से थीं जो उनके पास एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) नोटिस लेकर आईं, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने पिछले रोल से लिंक बनाने के लिए अपनी या किसी रिश्तेदार की डिटेल्स नहीं दी हैं। उन्हें 14 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 2.30 बजे के बीच हियरिंग के लिए पेश होना था। दिल्ली मेट्रो में स्वीपर मीना ने कहा, “लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि मुझे काम से छुट्टी नहीं मिली।”

कल को कोई हमें बांग्लादेशी बोलकर कुछ न कर दे- मीना

अधिकारियों ने मीना से कहा कि सिर्फ़ उनके असाइन किए गए BLO ही सुनवाई कर सकते हैं। मीना जिद करती रहीं, पूछती रहीं कि क्या वे मदद के लिए कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, “क्या करें हम, हमारे लिए वोटर ID ज़रूरी है कल को कोई हमें बांग्लादेशी बोलकर कुछ न कर दे।” मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले की रहने वाली मीना शादी के बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अपने पति के घर चली गईं। यह जोड़ा लगभग दस साल पहले दिल्ली आया था और तब से शेल्टर में रह रहा है।

दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफ़िसर (CEO) के ऑफ़िस के अनुसार यह कैंप दिल्ली के नाइट शेल्टर में लगाए जा रहे कई कैंपों में से एक था ताकि इलेक्टोरल रोल में ज्यादा लोगों को शामिल किया जा सके। बुधवार और गुरुवार को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक लगाए गए इन कैंपों में रहने वालों को काम के बाद सुविधाओं का इस्तेमाल करने की इजाजत थी।

33.1 लाख वोटर्स को मिला है नोटिस

दिल्ली में ड्राफ्ट रोल में शामिल एक-तिहाई या लगभग 33.1 लाख वोटर्स को वोटर रोल में बने रहने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए नोटिस मिले हैं। 13.79 लाख को नोटिस इसलिए मिले क्योंकि वे पिछले इंटेंसिव रिवीजन के वोटर रोल से खुद को लिंक नहीं कर पाए। 19.33 लाख लोगों को उनके एन्यूमरेशन फॉर्म में ‘तार्किक विसंगति’ के लिए नोटिस भेजा गया। फाइनल वोटर रोल 4 नवंबर को पब्लिश किया जाएगा।

जैसे-जैसे शाम होती गई ज्यादा से ज्यादा लोग, यह सुनकर कि इलेक्शन वाले ऑफिसर आ गए हैं, लोग अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID लेकर टेबल की ओर बढ़ गए। उन्होंने पूछा, “क्या इधर पहचान पत्र बनेगा? कौन से कागज लगेंगे? किसका बन सकता है?”

पास में 30 साल की गुड़िया को अंदाज़ा था कि उसे रोल से हटाया जा सकता है। उसे वह गिनती का फॉर्म नहीं मिला था जो दूसरों को मिला था और उसे लगा कि BLO तब आया था जब न तो वह और न ही उसके पति छोटेलाल अपने तय बेड पर थे। जब उसकी बारी आई, तो एक BLO ने उसके वोटर ID कार्ड पर QR कोड स्कैन किया (वही कार्ड जिससे उसने पिछले साल वोट दिया था) और वह डिलीटेड दिखा। उसने कहा, “यह वोटर ID ही इस शेल्टर में हमारे पते का एकमात्र सबूत था। अगर यह डिलीट हो गया, तो कोई हमें यहां से निकाल सकता है।”

गुड़िया के पति ई-रिक्शा चलाते हैं। दोनों पिछले 12 सालों से शेल्टर में रह रहे हैं। उनकी झुग्गी, जो सड़क के उस पार लगभग 100 मीटर दूर थी, वह दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बांसेरा पार्क के लिए तोड़ दी गई थी। अब उनकी ज़िंदगी शेल्टर के रोज के शेड्यूल के आस-पास घूमती है। उन्हें सुबह एक कप चाय, दोपहर में ब्रंच, शाम 7 बजे डिनर, और दो बेड मिलते हैं। उनकी तीन बेटियां और एक बेटा है। दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जाने वाला यह शेल्टर लगभग 350 बेघर लोगों को आश्रय दे सकता है।

गुड़िया ने कहा, “हमें यहां रहने के लिए जगह मिल गई। हम मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाते थे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हममें से बहुत से लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया था।”

फॉर्म 6 भरने के लिए क्या चाहिए?

मोहल्ला क्लिनिक अब बंद था और सुनसान था। गुड़िया को फिर से अप्लाई करना था लेकिन नए वोटर के लिए फॉर्म 6 भरने के लिए शेल्टर केयरटेकर का लेटर एड्रेस प्रूफ के तौर पर चाहिए था। लेकिन केयरटेकर वहां नहीं था। उसे उम्मीद थी कि गुरुवार सुबह तक लेटर मिल जाएगा ताकि वह अगली शाम फॉर्म जमा कर सके। तब तक टेबल के आसपास अंधेरा हो गया था। कोई एक्स्ट्रा लाइट न होने के कारण BLO ने काम करते समय फॉर्म भरने के लिए अपने फोन की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल किया।

अधिकारियों ने बेसिक स्टेशनरी का इंतज़ाम नहीं किया था। फॉर्म 6 पर फोटो चिपकाने के लिए ग्लू, आधार फोटोकॉपी में फॉर्म लगाने के लिए स्टेपलर और उन लोगों के लिए थंब पैड जिन्हें साइन करना नहीं आता था। BLO को इनके लिए शेल्टर एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करनी पड़ी।

एक टेबल पर खड़े 30 साल के श्याम कुमार ने कहा कि वह अपना वोटर ID बनवाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। Covid-19 महामारी के दौरान एक सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल होने के बाद से वह आने-जाने के लिए वॉकर का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा, “मुझे लगा कि यह मेरे लिए एक सुनहरा मौका है क्योंकि मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता।”

कई सवालों के बाद उनका Form 6 भरा गया। श्याम कुमार दुर्घटना से पहले ऑफिस में चपरासी का काम करते थे। उन्होंने कहा कि वह वोट देने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने कहा, “मैं मोदी जी के सड़क और रेलवे बनाने के वीडियो देखता हूं, अब मैं उन्हें सपोर्ट कर सकता हूं।” रात करीब 8 बजे तक भीड़ कम हो गई थी। 9 Form 6 भरे जा चुके थे। पांच BLO ने अपना सामान पैक कर लिया।

यह भी पढ़ें- चुनाव आयोग के नए सॉफ्टवेयर पर बवाल

22 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग ने देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के लिए ‘ईसीआईनेट’ (ECINet) नाम का एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया। इसके तहत आयोग के 40 से ज़्यादा ऐप्स और पोर्टलों को एक ही जगह लाया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।