दिल्ली की सभी जिला अदालतों के बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मोटर वाहन नियमों में हालिया संशोधनों के विरोध में बड़ा कदम उठाया है। समिति ने 24 सितंबर को उपराज्यपाल (LG) के आवास तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने का ऐलान किया है। इस दौरान वकील न्यायिक कार्य से पूरी तरह दूर रहेंगे।

समिति की ओर से सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा गया कि 21 सितंबर को एक आपात बैठक हुई, जिसमें ‘केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989’ के संशोधित नियम 167 के तहत जारी अधिसूचना पर चर्चा की गई। इस संशोधन के तहत विवादित ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए विभिन्न कार्यकारी और विभागीय अधिकारियों को नामित किया गया है।

चालान के निपटारे की व्यवस्था का विरोध

कमेटी ने इस व्यवस्था का कड़ा विरोध करते हुए इसे तत्काल वापस लेने या इस पर दोबारा विचार करने की मांग की है। वकीलों का कहना है कि विवादित चालानों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था के दायरे में ही रहनी चाहिए, ताकि न्यायिक स्वतंत्रता और लोगों की न्याय तक पहुंच बनी रहे।

तीस हजारी कोर्ट से शुरू होगा मार्च

सर्कुलर के अनुसार, 24 सितंबर को सुबह 11 बजे सभी जिला अदालतों के वकील तीस हजारी कोर्ट में एकत्र होंगे। इसके बाद वे उपराज्यपाल के आवास तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। समिति ने सभी सदस्यों से अनुशासित और एकजुट तरीके से मार्च में शामिल होने की अपील की है।

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि 24 सितंबर को सभी वकील न्यायिक कार्य से पूरी तरह दूर रहेंगे। यदि उनकी मांगों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो समिति लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने पर विचार करेगी।

सकारात्मक नतीजा नहीं आया तो होगा मार्च

पटियाला हाउस कोर्ट की न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव अधिवक्ता तरुण राणा ने कहा कि अगर 24 सितंबर से पहले इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलता है, तो विरोध मार्च आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को भी दिल्ली की सभी सात जिला अदालतों में वकीलों ने ट्रैफिक चालान प्रणाली में किए गए संशोधनों के विरोध में न्यायिक कार्य से दूरी बनाई थी।

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