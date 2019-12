देश की राजधानी दिल्ली के औरंगजेब मार्ग ( Delhi Aurangzeb Road) पर उस वक्त अफरातफरी माहौल बन गया जब शिरोमणि अकाली दल (SAD) के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा अपने समर्थको संग औरंगजेब लिखे बोर्ड पर कालिख पोतने लगे। उनका कहना था कि गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब द्वारा जबरदस्ती धर्मांतरण के प्रयासों के खिलाफ अपने जीवन का बलिदान दिया। ऐसे में उसके नाम से सड़क का नाम नहीं स्वीकार किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी सिरसा ने कई विवादित बयान दे चुके हैं।

क्या बोले सिरसा: शिरोमणि अकाली दल (SAD) के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब द्वारा जबरदस्ती धर्मांतरण के प्रयासों के खिलाफ अपने जीवन का बलिदान दिया। हम सड़कों और किताबों पर औरंगजेब के नाम का विरोध करते हैं, वह एक हत्यारा था। सड़कों पर उनका नाम देखकर हमारी भावनाएं आहत होती हैं।

Delhi: Shiromani Akali Dal (SAD) MLA Manjinder Singh Sirsa and other Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (DSGMC) members blacken sign boards of Aurangzeb Lane. They are demanding 'removal of Aurangzeb's name from roads, and books of the country'. pic.twitter.com/M0x4n3Rp6L

— ANI (@ANI) December 1, 2019