Delhi Assembly Security Breach: दिल्ली विधानसभा में सोमवार दोपहर अचानक यूपी नंबर की एक अज्ञात कार विधानसभा की सुरक्षा का घेरा तोड़कर अंदर चली गई। इसके चलते सुरक्षा एजेंसियों के हाथ-पांव फूल गए। हालांकि, कुछ ही पलों में यह कार बाहर भी निकल गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अब हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। बताया गया है कि कार से निकले शख्स ने स्पीकर की गाड़ी पर स्याही फेंकी और वापस चला गया

जानकारी के मुताबिक, यह मामला सोमवार दोपहर का है। गेट नंबर 2 से जबरन सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसी एक कार से एक शख्स बाहर निकला और तुरंत स्पीकर की गाड़ी पर स्याही फेंक दी। इसके बाद वह तेजी से कार में बैठा और कार को विधानसभा से निकालकर कुछ ही पलों में रफूचक्कर हो गया।

मामले में क्या बोले चश्मदीद?

चश्मदीदों के मुताबिक, कार विधानसभा परिसर में घुसने के बाद कुछ देर तक अंदर रही, फिर बाहर निकलकर तेजी से भाग गई। कार के तेज रफ्तार से घुसने की वजह से विधानसभा का लोहे का गेट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

विधानसभा की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बताया कि उत्तर प्रदेश नंबर की एक कार ने गेट नंबर 2 से जबरन घुसी, जिससे लोहे का गेट भी क्षतिग्रस्त हो गया। कार चालक विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर बढ़ा और बरामदे के पास फूलों का एक गुलदस्ता भी रख गया।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि गाड़ी की तलाश जारी है। उस गेट पर CRPF तैनात थी. अधिकारियों ने बताया कि कार चला रहे शख्स ने अपना चेहरा ढक रखा था। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे यह घटना हुई।

फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। इसीलिए भी तक शख्स की किसी भी तरह की पहचान उजागर नहीं हो पाई है।

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दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। (इमेज सोर्स- फेसबुक)

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों के पक्ष में दिए गए डिस्चार्ज आदेश के खिलाफ सीबीआई की संशोधन याचिका (revision plea) पर सुनवाई की। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल आज खुद हाई कोर्ट पहुंचे और इस मामले में न्यायमूर्ति से खुद को अलग (recuse) करने की मांग को लेकर अदालत में व्यक्तिगत रूप से दलील पेश करने की मांग की। वहीं सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। पढ़िए पूरी खबर…