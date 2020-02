Delhi Assembly Elections 2020: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार (5 फरवरी) को बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर जुबानी हमले किए। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान का युवा 6-8 महीने बाद पीएम मोदी को घर से बाहर नहीं निकलने देगा। युवा रोजगार चाहता है और उन्हें रोजगार देना ही पड़ेगा। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए कहा ‘ये जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, 6 महीने बाद ये घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हिंदुस्तान के युवा इनको ऐसा डंडा मारेंगे और समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार दिए बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। असली देशभक्ति युवाओं को रोजगार प्रदान करना है और मैं इसे पूरा करूंगा।’

उन्होंने पीएम मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार खत्म करने के वादों का भी जिक्र किया। कांग्रेस नेता ने कहा ‘मोदी जी और केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कही थी, लेकिन मिटने के बजाय भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कांग्रेस ने लोगों को दिल्ली में बसाया था…लेकिन न जाति पूछी, न धर्म पूछा और न ही पंजीकरण शुल्क लिया। पीएम मोदी को तो हिंसा और नफरत से फायदा ही पहुंच रहा है।

मोदी और केजरीवाल की राजनीति नफरत के इर्द-गिर्द घूमती है और उनकी एक ही रणनीति है, ‘लोगों को बांटो’। जबकि कांग्रेस ने 15 साल (1998-2013) के शासन में दिल्ली को मेट्रो सहित आधुनिक अवसंरचना दी। हिंदुस्तान के पास मौका आया था और हमने उस मौके को हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सूचना क्रांति में बदला। आज फिर देश के पास; दिल्ली के पास मौका है।’

#Breaking now on @thenewshour with Navika Kumar | Shocking incitement by @RahulGandhi.

In an unprecedented attack on PM Narendra Modi, Rahul Gandhi has provoked the youth to take up ‘violence’.

Listen in pic.twitter.com/2HMVDm1sX0

— TIMES NOW (@TimesNow) February 5, 2020