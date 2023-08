दिल्‍ली विधानसभा में सत्र बुलाने को लेकर BJP का हंगामा, राखी बिड़लान ने कहा- सत्र बुलाना विधानसभा अध्‍यक्ष का विशेषाधिकार

नेता प्रतिपक्ष एवं बीजेपी के विधायक रामबीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि उपराज्‍यपाल ने 11 अगस्‍त को मुख्‍यमंत्री को पत्र लिखकर विधानसभा का सत्र बुलाने पर नाराजगी जताई थी।

दिल्‍ली विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो चुकी है। सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष एवं बीजेपी के विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल की सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मसले पर हाउस में चर्चा कराना चाहती है। यह पूरी तरह से नियम के विरुद्ध है। उन्‍होंने स्‍पीकर दिल्‍ली से जुड़े मुद्दों पर बहस कराने को कहा। इस पर डिप्‍टी स्‍पीकर राखी बिड़लान ने सदन में हो हल्‍ला करने वाले विधायकों से कहा कि सदन कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है और न ही हम यहां ऐसा कुछ होने देंगे। सदन में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मैंने 12 नोटिस दिया है। इसके उत्‍तर में डिप्‍टी स्‍पीकर ने कहा कि मैं इन नोटिस को स्‍वीकार नहीं कर रही हूं। कार्यसूची में जो विषय दिए गए हैं उन्‍ही विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है यहां। सदन में सभी सदस्‍य शांति बनाकर रखें। Also Read Nehru Memorial: नेहरू मेमोरियल म्यूजियम अब कहलाएगा पीएम संग्रहालय, स्वतंत्रता दिवस पर बदल गया नाम, जानें क्यों लिया फैसला नेता प्रतिपक्ष एवं बीजेपी के विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि उपराज्‍यपाल ने 11 अगस्‍त को मुख्‍यमंत्री को पत्र लिखकर विधानसभा का सत्र बुलाने पर नाराजगी जताई थी। इस पर राखी बिड़लान ने कहा उपराज्‍यपाल के पत्रों के इतर विधानसभा का संचालन नियमों के तहत ही हो रहा है। सत्र बुलाना विधानसभा अध्‍यक्ष का विशेषाधिकार है। उपराज्‍यपाल विनय सक्‍सेना को यह पता होना चाहिए कि जब तक कैबिनेट सिफारिश नहीं करती तब तक नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। एनसीटी अधिनियम में बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह से सत्र बुलाने की कोई अनिवार्यता नहीं है।

