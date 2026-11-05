दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पराली जलाने के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है। सिरसा ने कहा कि दिल्ली का AQI 4 दिन में 60 से 350 पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में खेतों में आग लगने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट आई।

सिरसा ने दावा किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने झूठा बयान दिया है कि उनके राज्य में धान की कटाई शुरू नहीं हुई है, जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि 77 प्रतिशत कटाई पहले ही पूरी हो चुकी है।

भगवंत मान के दावे पर सवाल

मनजिंदर सिंह सिरसा ने भगवंत मान के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि पंजाब से निकलने वाला धुआं दिल्ली तक नहीं पहुंचता। सिरसा ने 4 नवंबर 2022 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली जलाने की समस्या से निपटने की जिम्मेदारी ली थी और तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया था कि प्रदूषित हवा राज्य की सीमाओं के पार जाती है।

प्रदूषण और खेतों में आग लगने के आंकड़ों का हवाला देते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 30 अक्टूबर को 60 से बढ़कर चार दिनों के अंदर लगभग 350 हो गया, जबकि इसी दौरान में पंजाब में खेतों में आग लगने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई। उन्होंने दावा किया कि 3 नवंबर को पंजाब में खेतों में आग लगने की 584 घटनाएं दर्ज की गईं, जो इस मौसम में अब तक एक दिन में सबसे अधिक संख्या है। जबकि पिछले साल 4 नवंबर को 292 घटनाएं दर्ज की गई थीं।

494 एफआईआर दर्ज

सिरसा ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि राज्य में अब तक खेतों में आग लगने की 2,196 घटनाएं दर्ज की गई हैं और 494 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जबकि जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा जा रहा है।

सिरसा ने पंजाब सरकार पर पराली जलाने के पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हैप्पी सीडर और बेलर जैसे उपकरणों की खरीद के लिए 5,000 करोड़ रुपये जारी किए थे, लेकिन राज्य सरकार उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रही। उन्होंने यह भी कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने खेतों में आग लगने की घटनाओं को रोकने में कथित विफलता के लिए 4 नवंबर को पंजाब के कई जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तलब किया था। सिरसा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार खेतों में आग लगने की घटनाओं को कम करके बता रही है।

दिल्ली में क्या उपाय किए गए?

मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी सरकारें प्रदूषण की समस्या से निपटने में विफल रही हैं और उन्होंने पार्टी पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं और शहर में पिछले 220 दिनों से अपेक्षाकृत स्वच्छ हवा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी बड़े नए निर्माण कार्य, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों या प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की बढ़ती आवाजाही से वायु गुणवत्ता में अचानक आई गिरावट का कोई कारण नहीं है।

मंत्री सिरसा ने बढ़ते प्रदूषण का आंशिक कारण पंजाब से आने वाले धुएं को बताया, जो पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी हवाओं के कारण दिल्ली की ओर बहकर आ रहा है। सिरसा ने दिल्ली-एनसीआर के उन निवासियों से भी माफी मांगी जिन्हें बीएस-वीआई मानकों से नीचे के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि ये उपाय लोगों की रक्षा के लिए किए गए हैं। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों के लोगों से भी प्रतिबंधों में सहयोग करने का आग्रह किया और कहा कि एनसीआर से निकलने वाले वाहनों के उत्सर्जन से दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

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केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने का ऐलान किया है। इस दौरान सभी संबंधित एजेंसियों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का यह फैसला सर्दियों में प्रदूषण के स्तर में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए लिया गया है। पढ़ें पूरी खबर



