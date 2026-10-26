दिल्ली में पशु कल्याण कार्यकर्ता जागृति मिश्रा के निर्माणाधीन पशु आश्रय को गिराए जाने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने जूनियर इंजीनियर विकास कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मामले की जांच के आदेश देते हुए जागृति मिश्रा को हर संभव मदद का भरोसा दिया था।

नगर निगम के आउटर नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय की ओर से 26 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, जूनियर इंजीनियर (बिल्डिंग) विकास कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

अनुमति के स्टेशन छोड़ने की इजाजत नहीं

निलंबन की अवधि के दौरान विकास कुमार गुप्ता को नियमानुसार गुजारा भत्ता दिया जाएगा। साथ ही, उन्हें बिना अनुमति के स्टेशन छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान उनका मुख्यालय आउटर नॉर्थ जोन के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का कार्यालय रहेगा।

Delhi Chief Minister Rekha Gupta has directed the suspension of Junior Engineer Vikas Kumar Gupta following the demolition of an under-construction animal shelter belonging to animal welfare activist Jagriti Mishra in outer Delhi pic.twitter.com/sqYNxmgnwJ — ANI (@ANI) October 26, 2026

क्या है पूरा मामला?

यह मामला दिल्ली के आउटर इलाके में पशु कल्याण कार्यकर्ता जागृति मिश्रा के निर्माणाधीन पशु आश्रय को गिराए जाने से जुड़ा है। जागृति घायल, बेसहारा और आवारा जानवरों की देखभाल के लिए एक शेल्टर तैयार कर रही थीं। उनका कहना था कि इस जगह पर गंभीर रूप से घायल और चलने-फिरने में असमर्थ जानवरों को भी रखा जाना था।

इस घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया। जागृति ने आरोप लगाया था कि उनके निर्माणाधीन पशु आश्रय को बिना पूर्व सूचना के गिरा दिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया था कि निर्माण उनकी अपनी जमीन पर हो रहा था और उनके पास इससे जुड़े वैध दस्तावेज मौजूद हैं।

जागृति ने आरोप लगाया था कि कुछ स्थानीय लोगों और अधिकारियों की ओर से उन्हें निर्माण रोकने की धमकी दी गई। उन्होंने आशंका जताई थी कि पशु आश्रय के निर्माण का विरोध करने के पीछे रिश्वत की मांग से जुड़ा मामला हो सकता है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

CM रेखा गुप्ता ने दिया था मदद का भरोसा

मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 अक्टूबर 2026 को जागृति मिश्रा से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया और संबंधित जूनियर इंजीनियर के आचरण की जांच के आदेश दिए थे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पशु आश्रय के निर्माण में जागृति की मदद करने का निर्देश भी दिया था। इसके अलावा, मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी। रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया था कि सरकारी अधिकारों का दुरुपयोग करके नागरिकों को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

पशु आश्रय बनाने में मदद के निर्देश

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को जागृति मिश्रा की सहायता करने और संबंधित पुलिस अधिकारी को मामले में शिकायत दर्ज कराने के निर्देश भी दिए थे। मुंडका के विधायक गजेंद्र दराल ने भी मौके पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहते हुए संबंधित अधिकारियों से जूनियर इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा था। अब MCD की ओर से विकास कुमार गुप्ता को निलंबित किए जाने के बाद मामले में कार्रवाई का अगला कदम सामने आया है।

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