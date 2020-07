दिल्ली के रानी बाग में आवार कुत्तों की मदद के लिए गए एनजीओ सदस्यों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। ‘Neighborhood Woof’ नामक एनजीओ चलाने वाली आयशा क्रस्टीनिया का कहना है कि दिल्ली के रानी बाग में कुछ आवार कुत्तों की मदद के लिए वह अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंची थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनके साथ मारपीट की। लहुलुहान हालत में आयशा ने ट्विटर पर वीडियो जारी कर अपनी आप बीती बताई है।

खून से सने कपड़ों में आयशा कहती है, मैं आजादपुर पुलिस स्टेशन में खड़ी हूं। हम कुछ कुत्तों को बचा रहे थे इस दौरान हमें स्थानीय लोगों ने पीटा। हमें हमेशा ऐसा झेलना पड़ता है और चुप करा दिया जाता है। इस बार हमने आवाज उठाने की ठानी तो हमारे साथ यह सलूक किया गया।

Neighborhood Woof volunteers Ayesha & her team who have done so much for animals were beaten up yesterday. Ayesha stands bleeding at Police Station & they refuse to register an FIR. @DelhiPolice please take cognizance of this crime & register this FIR pic.twitter.com/jP0Lbc2A27

— Naima (@naimakg_) July 4, 2020