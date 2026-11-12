दिल्ली में लोगों को दिवाली मनाए तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन राजधानी के लोगों को अब भी प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। बुधवार को भी पटाखों का धुआं दिल्ली में PM2.5 प्रदूषण के बड़े कारणों में शामिल रहा। ताजा वैज्ञानिक आंकड़ों के मुताबिक, शहर में हवा में मौजूद जहरीले बारीक कणों (PM2.5) के कुल प्रदूषण में पटाखों की हिस्सेदारी 7.4 प्रतिशत रही।

मौसम की परिस्थितियां आने वाले दिनों में प्रदूषण को और बढ़ा सकती हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के अनुमान के मुताबिक, शुक्रवार तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बिगड़कर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच सकती है।

बुधवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 313 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। मंगलवार को यह आंकड़ा 299 था, जो ‘खराब’ श्रेणी में था। वहीं, सोमवार को AQI 344 और रविवार को 376 दर्ज किया गया था। इन दोनों दिनों में भी हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ रही थी।

दिल्ली से सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के शहरों की बात करें तो गुरुग्राम में AQI 301 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है। वहीं, नोएडा का AQI 291 रहा, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। ये आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के हैं।

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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार यानी 13 नवंबर 2026 तक वेंटिलेशन इंडेक्स में तेज गिरावट आने की आशंका है। इसका मतलब है कि मौसम की वे अनुकूल परिस्थितियां खत्म होने वाली हैं, जिनकी वजह से प्रदूषित हवा कुछ हद तक साफ हो पा रही थी।

वायुमंडल में एक निश्चित ऊंचाई तक का वह हिस्सा, जहां प्रदूषण के कण फैलकर कम हो सकते हैं, मिक्सिंग डेप्थ कहलाता है। इसके गुरुवार को 2,000 मीटर से घटकर शुक्रवार को 1,400 मीटर तक पहुंचने का अनुमान है। इसके कम होने का मतलब है कि प्रदूषित हवा के फैलने के लिए जगह कम रह जाएगी। नतीजतन, धुआं और जहरीले कण जमीन के आसपास ही जमा होते रहेंगे।

इसके साथ ही हवा की रफ्तार और दिशा में भी बदलाव होने की संभावना है। गुरुवार को दिन के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चल सकती हैं। लेकिन शुक्रवार तक इनकी दिशा बदलकर दक्षिण-पश्चिम और पश्चिमी हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार भी घटकर 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाने का अनुमान है।

जब हवा लगातार एक ही दिशा में तेज गति से नहीं चलती, तो प्रदूषण के कण दूसरी जगहों तक नहीं पहुंच पाते और एक ही इलाके में जमा होने लगते हैं। इससे हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ जाती है।

IITM के अनुमान बताते हैं कि ऐसी स्थिर मौसमी परिस्थितियों में दिल्ली का PM2.5 आधारित AQI लगातार बढ़ सकता है। शुक्रवार सुबह 9 बजे तक इसके करीब 428 तक पहुंचने की आशंका है। AQI का यह स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।

पराली जलाने से भी बढ़ सकता है प्रदूषण

पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी भी दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाने की एक बड़ी वजह बन सकती है। IITM के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में पराली जलाने से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। हालांकि, इसके बाद के दिनों में इसके घटकर 11 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

दिल्ली में प्रदूषण की एक बड़ी वजह शहर के भीतर होने वाला रोजाना का उत्सर्जन भी है। बुधवार के आंकड़ों के मुताबिक, PM2.5 प्रदूषण में सबसे ज्यादा 22.7 प्रतिशत हिस्सेदारी सेकेंडरी ऑर्गेनिक मैटर की रही। इसके बाद घरेलू इस्तेमाल के लिए ठोस जैव ईंधन जलाने से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 22.3 प्रतिशत दर्ज की गई।

वाहनों से निकलने वाले धुएं का योगदान 19.3 प्रतिशत रहा। वहीं, सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एरोसोल की हिस्सेदारी 11.9 प्रतिशत थी। इसमें नाइट्रेट का योगदान 4.6 प्रतिशत, अमोनिया का 4 प्रतिशत और सल्फेट का 3.3 प्रतिशत रहा। इसके अलावा, अलग-अलग ईंधनों और पदार्थों को जलाने से होने वाले मिले-जुले प्रदूषण की हिस्सेदारी 10.6 प्रतिशत दर्ज की गई। ये आंकड़े IITM के हैं।

बुधवार को पटाखों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 7.4 प्रतिशत रही। खास बात यह है कि आधिकारिक रियल-टाइम प्रदूषण आकलन में पहली बार दिवाली के दौरान होने वाले इस अस्थायी प्रदूषण के स्रोत को लगातार दर्ज किया जा रहा है।

दिवाली की रात सोमवार सुबह 1 बजे से 9 बजे के बीच पटाखों का प्रदूषण में योगदान सबसे ज्यादा 71.1 प्रतिशत तक पहुंच गया था। इसके बाद मंगलवार सुबह यह घटकर 29.8 प्रतिशत रह गया।

दिवाली से पहले ही बेहद खराब हो चुकी थी दिल्ली की हवा

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की ओर से बुधवार को जारी एक नए अध्ययन में सामने आया है कि साल 2026 में सर्दियों की शुरुआत के दौरान यानी अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक दिल्ली का वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दिवाली से पहले ही शहर में प्रदूषण का स्तर सामान्य से बहुत ज्यादा था।

CSE में रिसर्च और एडवोकेसी की कार्यकारी निदेशक अनमिता रॉयचौधरी ने कहा, “दिवाली के दौरान प्रदूषण बढ़ना हर साल की समस्या है, लेकिन इस साल त्योहार से पहले ही हवा में प्रदूषण के कणों का स्तर काफी ज्यादा था। इससे साफ पता चलता है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार प्रदूषण का शुरुआती स्तर ही अधिक है।”

उन्होंने कहा, “प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर पूरे साल नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयास अब भी पर्याप्त नहीं हैं। अगर सर्दियों की शुरुआत से पहले हवा साफ होती और पराली जलाने तथा पटाखों से होने वाले अचानक प्रदूषण को नियंत्रित रखा जाता, तो मौसम में बदलाव के कारण प्रदूषण इतना गंभीर नहीं होता।”

CSE के अध्ययन में बताया गया है कि दिवाली से पहले वाले सप्ताह में PM2.5 का औसत स्तर 236 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (µg/m³) दर्ज किया गया। यह पिछले तीन वर्षों में सबसे ज्यादा है।

यह आंकड़ा साल 2025 के इसी समय के मुकाबले 97 प्रतिशत अधिक है। 2025 में PM2.5 का औसत स्तर 120 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। वहीं, साल 2024 के 179 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के मुकाबले इस बार इसमें 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

प्रदूषण रोकने वाले प्रतिबंधों का ट्रैफिक पर नहीं दिखा असर

CSE के अध्ययन में यातायात की स्थिति का भी विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि 1 नवंबर से लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लगाए गए आपातकालीन प्रतिबंधों का सड़कों पर वाहनों की संख्या और यातायात के दबाव पर बहुत कम असर पड़ा।

इन प्रतिबंधों में दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर रोक, पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और लोगों को घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम की सलाह देना शामिल था।

अध्ययन के मुताबिक, प्रतिबंध लागू होने के बाद कामकाजी दिनों में ट्रैफिक का औसत ट्रैवल टाइम इंडेक्स 2.40 दर्ज किया गया। जबकि प्रतिबंध लागू होने से पहले यह 2.38 था। यानी प्रतिबंधों के बाद यातायात की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ।

CSE के अध्ययन में कहा गया है, “सड़कों पर लगने वाला जाम प्रदूषण को कई गुना बढ़ा देता है। इसके बावजूद मौजूदा स्वच्छ हवा कार्ययोजनाओं में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को मुख्य रूप से गाड़ियों की तकनीक सुधारने या उनके रास्ते बदलने की समस्या के तौर पर देखा जाता है। जबकि असली समस्या सड़कों पर चलने वाले वाहनों की कुल संख्या और यातायात के अत्यधिक दबाव की है।”

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दुनिया भर के नेता नौ नवंबर से तुर्की के अंताल्या में जमा हो रहे हैं। मौका है संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण जलवायु सम्मेलन का। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) के नाम से मशहूर इस सम्मेलन का यह 31वां संस्करण है। 9-20 नवंबर को होने वाली यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब दुनिया पर अल-नीनो का साया मंडरा रहा है। इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। कई राज्यों में सूखे की स्थिति के कारण फसलें बर्बाद हो गईं, महंगाई बढ़ी और चारे की समस्या पैदा हो गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक