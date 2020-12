6th Pay Commission News in Hindi: Coronavirus/COVID-19 संकट के बीच देश की राजधानी नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) का नर्सिंग यूनियन सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। कड़ाके की ठंड के बीच यूनियन के सदस्य काम छोड़ अस्पताल परिसर में मांगों को लेकर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि 6th Pay Commission समेत अन्य मांगों को लेकर करीब 3000 नर्स बेमियादी हड़ताल पर हैं। ऐसे में इलाज पर प्रभाव पड़ रहा है।

AIIMS के नर्सिंग प्रेसिडेंट हरीश कुमार काजला ने एक हिंदी चैनल को बताया, “देश के लोग जब कोरोना से बचने के लिए घरों में छिप रहे थे, तब एम्स के नर्स अपने घर-बार की चिंता छोड़ सेवा में दिन-रात जुटे थे।

इसी बीच, एम्स प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्रालय हमारी मांगों को चुपचाप नकारता जा रहा था। हमें इस बारे में पता लगा, तो हमने इन्हें नोटिस दिया। बताया कि 16 तारीख से हम हड़ताल पर जाएंगे।”

यूनियन के अध्यक्ष ने समाचार एजेंसी ANI को बताया, हम अस्पताल प्रशासन से बातचीत को राजी हैं। हमें इस वक्त मरीजों के लिए बेहद बुरा लग रहा है, पर हम भी मजबूर हैं। अभी तक हमारी मांगें नहीं मानी गई हैं। हमने एक महीने पहले हड़ताल के बारे में सूचित कर दिया था, फिर भी प्रशासन ने हमारी न सुनी।

वहीं, नर्सिंग अधिकारी अनिल कुमार ने बताया- हमने एम्स प्रशासन को एक महीने पहले से नोटिस दिया हुआ है​, फिर भी हमें मिलने के लिए नहीं बुलाया गया। हमसे बात करने की भी कोशिश नहीं की और मंत्रालय के द्वारा डराया-धमकाया जा रहा है। हमारे पास इसके (हड़ताल) अलावा कोई विकल्प नहीं है।

हालांकि, एम्स निदेशक डॉ.रणदीप गुलेरिया ने कहा कि नर्सों की अधिकतर मांगें मान ली गई हैं, जबकि यह समय हड़ताल का नहीं है। उन्होंने नर्सों से ऐसा न करने की अपील की है। वे फौरन काम पर लौटें।

