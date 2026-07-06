Ram Mandir Donation Controversy: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। यह चेतावनी अयोध्या चंदा मामले के आरोपी रामशंकर उर्फ ​​टिन्नू यादव से जुड़े एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दी गई।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अगर दुबे ने तुरंत वह झूठा पोस्ट नहीं हटाया, तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने दुबे को टैग करते हुए पोस्ट में कहा, “जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट-पोस्ट को डिलीट कर दें अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी”

सार्वजनिक-सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी!



जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) July 6, 2026

अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इसी तरह के आरोप फैलाने वाले अन्य लोगों को भी चेतावनी दी कि वे पोस्ट हटा दें और सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा, “उन्हें याद रखना चाहिए कि बीजेपी नेता किसी का साथ नहीं देते। जब उन्हें सालों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो उनका कोई भी साथी उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। जो लोग भगवान के प्रति सच्चे नहीं रहे, वे लोगों के प्रति भी सच्चे नहीं हो सकते।”

पीडीए को बदनाम करने के लिए झूठ फैला रहे- अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी प्रमुख ने आरोप लगाया कि बीजेपी और उसके समर्थक पार्टी के पीडीए गठबंधन को बदनाम करने के लिए दुर्भावनापूर्ण झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि चंदा चोरों का एक गिरोह जनता के गुस्से के डर से छिपा हुआ है और विपक्ष के खिलाफ साजिश रच रहा है।

उन्होंने दुनिया भर के राम भक्तों, सनातन धर्म के अनुयायियों, अयोध्या के संतों, भारत के सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश और अयोध्या के नागरिकों और पीडीए समुदाय के सदस्यों से इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की।

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