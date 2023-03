Express Investigation: लुटियंस जोन के बंगले, रिजर्व बैंक और IIT-AIIMS भी ‘जंगल’, सरकार के Forest Map में चौंकाने वाला खुलासा

भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) अपने द्विवार्षिक राज्य वन रिपोर्ट (SFR) में केवल एकत्रित डेटा प्रकाशित करता है।

लंबे समय से कई स्टडीज और रिसर्च ने भारत में वन क्षेत्रों के नुकसान के बारे में बताया है। ( Photo- Indian Express)

Written by Jay Mazoomdaar राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्ता का केंद्र लुटियंस जोन स्थित केंद्रीय मंत्रियों और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के बंगले और भारतीय रिजर्व बैंक का ऑफिस समेत कई सरकारी इमारतें आधिकारिक तौर पर जंगल है या वन क्षेत्र में अतिक्रमण है। इन इलाकों को सत्ता के केंद्र के तौर पर तो सब जानते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि सरकार के आधिकारिक फॉरेस्ट कवर मैप में इन सबको जंगल बताया गया है। दिल्ली में IIT और AIIMS के परिसर भी जंगल द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में पाया गया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के परिसरों के हिस्से और दिल्ली के कई आवासीय इलाके भी ‘जंगल’ हैं। सरकार वीआईपी मकानों, चाय बागानों, रेल यार्डों, बागानों वगैरह को भी वन क्षेत्र में गिनाती है। भारत की फॉरेस्ट कवर की परिभाषा में भी इस मामले की सफाई भी जोड़ी गई है। चार दशकों से भारत का लगभग पांचवा हिस्सा वन क्षेत्र सरकारी रिकॉर्ड पर चार दशकों से अधिक समय से भारत का लगभग पांचवां हिस्सा लगातार हरित आवरण (Green Coverage) के अंतर्गत रहा है।

वहीं, एक के बाद एक बदलते सरकारों ने देश के वन क्षेत्र के विस्तृत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) अपने द्विवार्षिक राज्य वन रिपोर्ट (SFR) में केवल एकत्रित डेटा प्रकाशित करता है। वह इस शर्त पर इसका मैप दिखाता है कि “डेटा मीडिया को नहीं दिया जाना चाहिए।” फॉरेस्ट मैप में संसद मार्ग पर RBI से ट्रांसपोर्ट भवन तक का हिस्सा सघन वन क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। सरकारी डेटा में किसे माना जाता है वन क्षेत्र एफएसआई के नवीनतम (SFR 2021) फॉरेस्ट कवर डेटा के कुछ हिस्सों के जमीनी सत्यापन ने पहली बार उन सभी की झलक पेश की, जिन्हें उपग्रह चित्रों (Satelite Image) की आधिकारिक व्याख्या के तहत वन कहा जा सकता है। अतिक्रमित और साफ आरक्षित वन भूमि पर निजी वृक्षारोपण, चाय बागान, सुपारी फसल समूह, ग्रामीण आवास, सड़क के किनारे के पेड़, शहरी आवास क्षेत्र, वीआईपी आवास, शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों के हिस्से वगैरह को भी वन के रूप में चिन्हित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र और भारत की वन की परिभाषा में अंतर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा जंगल के लिए दिए गए वैश्विक मानक में कहा गया है कि कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि जिसमें न्यूनतम 10 फीसदी वृक्षों का बड़ा आवरण हो। जबकि एफएओ जंगल में “मुख्य रूप से कृषि या शहरी भूमि उपयोग के तहत” क्षेत्रों को शामिल नहीं करता है। वहीं, भारत वन के रूप में “भूमि उपयोग के बावजूद” 10 फीसदी ग्रीन कवर के साथ सभी 1 हेक्टेयर वाले भूखंडों की गणना करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यापक परिभाषा देश के वन आवरण को बढ़ाती है। देश के वन विशेषज्ञों ने क्या-क्या कहा देश के प्रमुख इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “ये पैच आसमान से हरे दिख सकते हैं, लेकिन वे जैव विविधता के एक अंश का समर्थन नहीं करते हैं जिसे हम जंगल से जोड़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के संदर्भ में इसकी कोई तुलना नहीं है। इस तरह के फॉरेस्ट कवर इनपुट के साथ राष्ट्रीय नीतियों को गुमराह करना एक अपराध है।” दसूरी ओर, भारत के वन क्षेत्र में सीमित या कोई पारिस्थितिक या जैव विविधता वाले ऐसे क्षेत्रों को शामिल करने के बारे में पूछे जाने पर एफएसआई के महानिदेशक अनूप सिंह ने कहा कि वह मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

