Lotus on G20 Logo: रोटी और कमल लेकर स्वंतत्रता सेनानियों ने 1857 में लड़ी आजादी की पहली जंग, 1950 से राष्ट्रीय फूल, G20 लोगो विवाद पर बोले राजनाथ सिंह

Rajnath Singh on Lotus in G-20 Logo Controversy: रक्षा मंत्री ने कहा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि कमल के फूल का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। आरोप लगाने की भी हद होती है, जबकि कमल के फूल को 1950 में भारत की सरकार ने ही अपना राष्ट्रीय पुष्प घोषित कर दिया था।

Lotus on G-20 Logo: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (फोटो- एएनआई)

