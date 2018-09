राफेल सौदे पर ओलांद के बयान से राजनैतिक भूचाल, रक्षा मंत्रालय ने फिर जारी की सफाई

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद द्वारा राफेल सौदे पर एक बयान के बाद देश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा प्रहार किया, तो रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान जारी कर सफाई दी है। रक्षा मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा, “राफेल विमान के निर्माता डेसॉल्ट द्वारा ऑफसेट पार्टनर के रूप में रिलायंस डिफेंस के चयन के संबंध में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद द्वारा दिए गए बयान बाद अनावश्यक विवाद पैदा किए जा रहे हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के बयान को पूरे संदर्भ के साथ देखा जाना चाहिए। इसे पूरी तरह से समझने की जरूरत है। फ्रांसीसी मीडिया ने डील में शामिल पूर्व राष्ट्रपति के करीबियों को लेकर सवाल पूछा था। यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि भारतीय ऑफसेट पार्टनर के चयन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यह मूल उपकरण निर्माता का व्यावसायिक निर्णय है। ऑफसेट पॉलिसी की घोषणा पहली बार 2005 में हुई थी। इसके बाद कई बार इसमें संशोधन किया गया। रिलायंस और डसॉल्ट एविएशन के बीच पहली बार फरवरी 2017 में जॉइंट वेंचर सामने आया। यह दो प्राइवेट कंपनियों के बीच में पूरी तरह व्यवसायिक साझेदारी है।”

It is once again reiterated that the Government of India has no role in the selection of Indian Offset partner which is a commercial decision of the Original Equipment Manufacturer: Ministry of Defence

— ANI (@ANI) September 22, 2018