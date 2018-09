केंद्र सरकार सर्जिकल स्ट्राइक दिवस को पराक्रम पर्व के तौर पर मना रही है। इस मौके पर रक्षा मंत्रालय की ओर से एक म्यूजिक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में ‘एफ-16’ लड़ाकू विमान दिखाए गए हैं लेकिन हैरत की बात यह है कि भारतीय वायुसेना इन विमानों का इस्तेमाल ही नहीं करती है। डिफेंस मैगजीन लिव फिस्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की ओर से इस बात का ध्यान दिलाया गया तो रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट में गलती को स्वीकार भी किया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट में लिखा, ”गलती को इंगित करने के लिए धन्यवाद, इसे ठीक किया जा रहा है।” लिव फिस्ट के द्वारा ट्वीट किए गए करीब 11 सेकेंड के वीडियो की शुरुआत में ही दो विमान तेजी उड़ान भरते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो में अमर जवान ज्योति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जा रही श्रद्धांजलि दिखाई गई है। इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार एफ-16 जेट को ‘जनरल डायनैमिक्स एफ-16 फाइटिंग फॉलकन’ भी कहते हैं।

अमेरिकी वायुसेना इन विमानों का इस्तेमाल करती है। इन्हें दुनिया के पांचवें सबसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर जनरल डायनैमिक्स कॉर्पोरेशन ने विकसित किया था लेकिन अब लॉकहीड मार्टिन के नाम की अमेरिकी कंपनी यह काम करती है, इसलिए इन विमानों को एफ-16 लॉकहीड मार्टिन जेट भी कहा जाता है। अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में शामिल ये विमान किसी भी मौसम में मल्टीरोल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

Hi @DefenceMinIndia , the official #ParakramParv music video shows F-16 jets. The Indian Air Force doesn’t operate those. pic.twitter.com/TLC1qne0BK

Thanks for pointing the mistake, the same is being corrected.

— Defence Spokesperson (@SpokespersonMoD) September 29, 2018