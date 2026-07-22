जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है। राजनाथ सिंह ने बुधवार को न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि छात्रों की बात सुनना हमारी जिम्मेदारी है और विपक्ष बच्चों को गुमराह कर रहा है। सीजेपी की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है।

बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेहद अनुभवी नेता राजनाथ सिंह ने कहा, “दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन बेहद गंभीर चिंता का विषय है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं।”

#WATCH | Delhi: Defence Minister Rajnath Singh says, "…It is highly unfortunate that a few people are attempting to use the students and youth of our country as their political tool. Under the leadership of PM Modi, our Govt is committed to fulfilling the aspirations of the… pic.twitter.com/rP5eK6FBak — ANI (@ANI) July 22, 2026

सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सोमवार को हिंसा हुई थी। इसमें कई छात्रों के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इसे लेकर संसद के दोनों सदनों में भी अच्छा-खासा हंगामा देखने को मिला है। संसद के मानसून सत्र के पहले तीन दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना हम सब की जिम्मेदारी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि देश के नौजवान विकास और राष्ट्र के निर्माण को चुनेंगे।

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इस बीच, केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि वह पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद ही वह चर्चा में शामिल होगी।

राहुल-प्रियंका ने दिया था धरना

मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के करीब धरने पर बैठ गए थे। पुलिस को उन्हें वहां से हटाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया था और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद मार्च के दौरान घायल हुई एक युवती राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि युवती का नाम साक्षी है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।