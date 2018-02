PNB घोटाला: बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, अभिषेक मनु सिंघवी और राहुल गांधी पर लगाए नीरव से कनेक्शन का आरोप

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में सत्ताधारी बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 हजार 500 करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी कनेक्शन बताए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये सब कांग्रेस का किया धरा है और बीजेपी इसे साफ कर रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नीरव मोदी के इस केस में ‘असली पाप’ 2011 किया था। अब मौजूदा सरकार ने केस के खुलासे के लिए पूरी मशीनरी लगा दी है। पूर्व वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बरसीं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2013 में गीतांजलि जेम्स को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करने से 6 महीने के लिए रोक दिया गया था। 13 सितंबर 2013 को राहुल गांधी इस जूलरी ग्रुप के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। 2013 में वित्त मंत्रालय ने इस मामले के खिलाफ उठे आवाज को दबा दिया।

And also has Avishkar Manas Singhvi, possibly his son. But wife of one of the senior Congress leaders is here as a property shareholder, she is a director by designation: Nirmala Sitharaman, Defence Minister #PNBFraudCase #NiravModi pic.twitter.com/0dwT4gynmE — ANI (@ANI) February 17, 2018

Fire Star Diamond I’nal Pvt Ltd is one of the companies that #NiravModi runs. They’ve taken on lease property which belongs to Advait Holding Ltd in Trade Point Building in Lower Parel. From 2002 Anita Singhvi is one of the shareholders. You know who’s wife she’s:Defence Minister pic.twitter.com/irTcVza1PT — ANI (@ANI) February 17, 2018

रक्षा मंत्री ने कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी पर भी आरोप लगाया। निर्मला सीतारमण ने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि फायर स्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नीरव मोदी की एक कंपनी है। इस कंपनी को नीरव मोदी ने अद्वैत होल्डिंग से हासिल किया था। रक्षा मंत्री ने कहा, “नीरव मोदी की कंपनी ने लोअर परेल के ट्रेड प्लाइंट बिल्डिंग में अद्वैत होल्डिंग से लीज पर प्रॉपर्टी लिया है, 2002 से अनिता सिंघवी अद्वैत होल्डिंग में शेयरहोल्डर थीं, आप जानते हैं वह किनकी पत्नी हैं।” रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की पत्नी यहां एक संपत्ति में शेयरहोल्डर है, पद के मुताबिक वह निदेशक है।

Nirmala Sitharaman & her colleagues are liable to civil & criminal defamation for making ignorant & patently false allegations. I reserve my rights to take all such appropriate legal action against the latter & all parts of media which carry such allegations: Abhishek Singhvi pic.twitter.com/yqQGFjhwmC — ANI (@ANI) February 17, 2018

Neither my wife, sons nor me have anything whatsoever to do with #Gitanjali or #NiravModi companies. The company was a tenant of a Kamla Mills property owned by Adwait holdings in which my wife & sons are a director: Abhishek Singhvi — ANI (@ANI) February 17, 2018

निर्मला सीतारमण के आरोप पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनुसिंघवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। टाइम्स नाउ के मुताबिक उन्होंने रक्षा मंत्री पर मुकदमा करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि वह इस बयान के लिए मानहानि का केस दायर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ना तो उनकी पत्नी और ना ही उनके बेटे का और ना ही उनका नीरव मोदी या फिर गीतांजलि से कुछ लेना-देना है। अभिषेक मनु सिंघवी के बेटे आविष्कार सिंघवी ने कहा कि यह एक दुष्प्रचार है जो बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। आविष्कार ने कहा, “नीरव मोदी हमारी एक प्रॉपर्टी में महज एक किरायेदार था उसने पिछली जुलाई को खाली कर दिया, इसमें कोई शेयरहोल्डिंग नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है।”

