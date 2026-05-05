पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राघव चड्ढा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सांसद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग-अलग मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी (AAP) से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए सांसदों का मुद्दा उठाएंगे।

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) की कुल 10 सीटों में से दो-तिहाई यानी सात सांसद 24 अप्रैल को भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी (सभी पंजाब से) और स्वाति मालीवाल (दिल्ली से) शामिल हैं। भगवंत मान दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। जहां वे पाला बदलने वाले राज्यसभा सदस्यों को वापस बुलाने की बात रखेंगे।

भगवंत मान ने पंजाब के सभी आम आदमी पार्टी विधायकों के लिए सामूहिक मुलाकात का अनुरोध किया था, लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय ने केवल उन्हें ही आमंत्रित किया। बाद में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे अपने साथी आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जो बाहर इंतजार करेंगे, जबकि वे राज्यसभा सदस्यों के दल-बदल के संबंध में राज्य की जनता की “चिंताओं” को राष्ट्रपति के समक्ष रखेंगे।

आम आदमी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को मंगलवार सुबह चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने के लिए कहा है। पार्टी के एक विधायक ने बताया कि हम सभी वहां से सुबह 6 बजे एक साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आम आदमी पार्टी के पास 94 विधायक हैं। इन दलबदलों के कारण उनकी सरकार की स्थिरता को लेकर उठ रही अटकलों के मद्देनजर, मान पंजाब विधानसभा द्वारा 1 मई को पारित विश्वास प्रस्ताव की एक प्रति भी मुख्यमंत्री को सौंपने की योजना बना रहे हैं।

राष्ट्रपति के साथ मान की बैठक से पहले, राघव चड्ढा और कम से कम तीन अन्य राज्यसभा सदस्य भी सुबह 10.40 बजे मुर्मू से मिलने वाले हैं, ताकि उन्हें पंजाब सरकार द्वारा कथित तौर पर “राजनीतिक प्रतिशोध” के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और उनमें से कुछ को निशाना बनाए जाने के बारे में अवगत कराया जा सके।

शनिवार को पंजाब पुलिस द्वारा संदीप पाठक के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत दो एफआईआर दर्ज किए जाने की खबरों ने राज्य में राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया था। पिछले सप्ताह, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने गुप्ता की कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड के परिसर पर छापा मारा था।

AAP छोड़ BJP में आए राघव चड्ढा की बंगाल जीत पर पहली प्रतिक्रिया

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के वोटों की गिनती जारी है। 293 सीटों के रुझान आने के बाद यह तय हो गया है कि बंगाल से सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार की विदाई होने वाली है। इस पर अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी है। पढ़ें पूरी खबर।

