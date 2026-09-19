दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर एक बार फिर किलकारियां गूंजी हैं। कपल दूसरी बार पैरेंट्स बना है और इस बार भी उनके घर बेटी ने जन्म लिया है। यानी दीपिका और रणवीर एक बार फिर बेटी के माता-पिता बने हैं। इस कपल के घर राधाष्टमी जैसे शुभ दिन पर लक्ष्मी का जन्म हुआ है।

दोनों एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर एक कोलैबोरेशन पोस्ट शेयर करते हुए फैंस के साथ ये खुशखबरी साझा की। पोस्ट में उनकी नन्ही बेटी के पैरों की छाप वाली तस्वीर दिखाई गई है, जिस पर उसके जन्म की तारीख भी लिखी हुई है। बता दें कि इस खुशखबरी से ठीक एक दिन पहले दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। मंदिर में दर्शन करते हुए उनकी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे।

फैंस दे रहे बधाई

इस पोस्ट के जरिए दीपिका और रणवीर ने बताया कि उनकी जिंदगी में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। पोस्ट के साथ दीपिका और रणवीर ने ईविल आई वाला इमोजी भी शेयर किया है। जैसे ही कपल ने ये खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की, सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। फैंस के साथ-साथ इंडस्ट्री के करीबी दोस्त भी उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं।

इसी साल अप्रैल में दी थी सेकंड प्रेग्नेंसी की खबर

कपल ने इसी साल 19 अप्रैल को दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। दीपिका और रणवीर ने इंस्टाग्राम पर ही इसकी जानकारी दी थी। कपल ने अपनी पहली बेटी दुआ की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें बेटी ने एक प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़ी हुई है जो पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रही थी। तस्वीर में रणवीर बेटी को गोद में लिए हुए थे। हालांकि, फोटो में दुआ का पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था।

2024 में हुआ था पहली बेटी का जन्म

रणवीर-दीपिका दूसरी बार बेटी के पैरेंट्स बने हैं। इससे पहले 2024 में भी उनके घर बिटिया का जन्म हुआ था। 8 सितंबर 2024 को उनकी पहली बेटी हुई थी। इसकी जानकारी भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही दी थी। पहली प्रेग्नेंसी की जानकारी फरवरी 2024 में दीपिका ने दी थी। बता दें कि इस कपल ने साल 2018 में इटली में शादी की थी।

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गणेश चतुर्थी का त्योहार बॉलीवुड सितारों के लिए भी बेहद खास रहा। इस बार कई सेलिब्रिटीज गणपति बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का गणेश उत्सव। कपल का ये पहला गणेश महोत्सव था। यहां पढ़ें पूरी खबर