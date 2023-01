महिलाओं के खिलाफ कम हो रहे अपराध, नशाखोरी के मामलों में दिखी गिरावट

हिमाचल प्रदेश में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध और स्वापक औषधि मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) कानून के तहत दर्ज मामलों में मामूली कमी आई है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

