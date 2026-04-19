तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राजनीतिक दलों ने अपने-अपने घोषणा-पत्र जारी कर दिए हैं, जिनमें महिला सशक्तिकरण, आर्थिक राहत और रोजगार जैसे मुद्दे केंद्र में हैं। विधानसभा चुनावों में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक), अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक), तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।

सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े वादे किए हैं, जिनमें कई समानताएं भी देखने को मिलती हैं। पांचों दलों के घोषणा-पत्रों में ‘महिलाओं को आर्थिक सहायता’ देने की बात शामिल है। राज्य में 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक ने अपने घोषणा-पत्र में मौजूदा योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। पार्टी ने महिला मुखियाओं को मिलने वाली सहायता को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने का वादा किया है, जिससे 1.37 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलने की बात कही गई है।

इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन को भी 2,000 रुपए करने, 35 लाख विद्यार्थियों को लैपटाप देने और मुफ्त बिजली योजना जारी रखने का एलान किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपए तक ब्याज-मुक्त ऋण देने और 10 लाख नए घर बनाने का वादा भी द्रमुक के घोषणा-पत्र का हिस्सा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और आइटी पार्क स्थापित कर रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। अन्नाद्रमुक की बात करें तो पार्टी प्रमुख ईके पलानीस्वामी ने कई लोकलुभावन वादे किए हैं।

पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने, साल में तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर और गरीब परिवारों को मुफ्त फ्रिज देने की घोषणा की है। इसके अलावा हर महीने एक किलो दाल और एक लीटर खाने का तेल मुफ्त देने का वादा किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए सबसिडी पर स्कूटर, शिक्षा ऋण माफी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की भी बात कही गई है। अन्नाद्रमुक ने हर परिवार को 10,000 रुपए देने और ग्रामीण रोजगार योजना को 150 दिन तक बढ़ाने का वादा भी किया है, साथ ही द्रमुक सरकार पर महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। टीवीके के प्रमुख और अभिनेता विजय ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया। इसमें कहा गया है कि महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इसके साथ ही, प्रति परिवार वर्ष में छह रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का आश्वासन दिया गया है। निर्धन परिवारों की मदद के लिए उन्होंने शादियों में आठ ग्राम सोना और बेहतरीन सिल्क साड़ी देने का भी वादा किया है। इसके साथ ही किसानों की कर्जमाफी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलावों जैसे लोक-लुभावन वादों की झड़ी लगा दी गई है। भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने, हर परिवार को 10,000 रुपए की एकमुश्त सहायता और साल में तीन मुफ्त रसोई गेस सिलेंडर देने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में सार्वभौमिक मूल आय (यूबीआइ) योजना पेश की है।