BJP सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के ‘दैवीय घटना’ वाले बयान को लेकर उन पर तंज कसा। सोशल मीडिया पर पूछा कि पांच साल में आठ से तीन प्रतिशत GDP भी क्या ‘ऐक्ट ऑफ गॉड’ है?

स्वामी ने ट्वीट किया था, “मुझे यकीन है कि वित्त मंत्री सीतारमण ने एक बैठक में कहा कि COVID-19 ईश्वर की देन है! मैं जल्द ही वीडियो पोस्ट करूंगा। क्या जीडीपी में वार्षिक वृद्धि दर में वित्त वर्ष 2015 में 8% से (1 Qtr 2020) 3.1% गिरावट (पूर्व C0VID थी) भी भगवान का एक कार्य है?।”

हालांकि, स्वामी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की, जबकि कुछ ने सपोर्ट किया। @pramodgoelji ने लिखा- क्या आपने सोनिया सेना ज्वॉइन कर ली है? हम आज कल आपके ट्वीट्स देखकर हैरान रह जाते हैं, जो कि बीजेपी सरकार और उसके मंत्रियों के हर ऐक्शन के विरोध में होते हैं। आपको अंदाज में देखकर अच्छा नहीं लग रहा है।

@mohanhatehypo के हैंडल से कहा गया, “सर, समझ सकते हैं…आपको कैबिनेट में जगह नहीं मिली आपको। उसका गुस्सा है आपको।” यह रहा बीजेपी का वह ट्वीट, जो उन्होंने FM के बयान पर कियाः

I am reliably informed that FM N. Sitharaman told a meeting that COVID-19 is an act God!! I will post the video soon. Was the decline in annual growth rate in GDP from 8 % in FY 15 to (1st Qtr 2020) 3.1 % pre-C0VID, also an act of God ?

