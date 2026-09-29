भारत के पर्यटन स्थलों में घूमने आ रहे विदेशी नागरिकों के मुकाबले विदेश में घूमने गए भारतीयों की संख्या ज्यादा रही। पर्यटन मंत्रालय के नए आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में विदेश घूमने में भारतीयों ने 37 अरब डालर खर्च किए। इस दौरान करीब 3.3 करोड़ भारतीय विदेश घूमने गए। वहीं इसके उलट भारत में घूमने आए विदेशी पर्यटकों की संख्या 2.1 करोड़ रही और इनसे 32 अरब डालर की आय हुई। जो भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में खर्च हुई विदेशी मुद्रा के मुकाबले पांच अरब डालर कम है।

पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की जरूरत है। इसके अलावा घूमकर वापस जाने के दौरान उनके अनुभव दूसरे पर्यटकों की संख्या बढ़ा सकेंगे। भारत में पर्यटन की मांग की कमी नहीं, बल्कि पर्यटन के लिए तैयार सुविधाओं और उनके भौगोलिक वितरण व दूसरी सुविधाओं की है।

कई जगहों पर विदेशी पर्यटकों के साथ होने वाला व्यवहार भी इस दिशा में बड़ी समस्या बनता है। इस संबंध में पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि विदेशी नागरिकों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कृत्रिम मेधा आधारित विकल्प दिए जाएंगे। यह विकल्प न केवल विदेशी पर्यटकों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की घटना पर काम करेगी। बल्कि गाइड की तरह जगह की उचित जानकारी, खर्च होने वाले पैसे, रहने की जगह सहित अन्य का विकल्प भी देगी। विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से विदेश की जगह भारत में ही घूमने की अपील की थी।

भारतीय पर्यटकों की बढ़ी संख्या

भारत में घूमने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा दर्ज हुआ है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार साल 2025 में 434 करोड़ भारतीय पर्यटकों ने भारत के पर्यटन स्थल का दौरा किया। यह आंकड़ा साल 2014 में 132 करोड़ नागरिक का रहा था। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार भारत में पर्यटन को बढ़ाने की काफी संभावनाएं है। अभी बड़ी संख्या में ऐसे स्थल हैं जहां कम पर्यटक जाते हैं। इनकी पहचान की जा रही है।

ऐसे जगहों पर पर्यटकों को पहुंचाने के लिए केवल मौजूदा लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों और होटल कमरों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। नए पर्यटन स्थलों का विकास, पर्यटकों के ठहरने की अवधि बढ़ाना और उनके खर्च में वृद्धि के साथ पर्यटन का भौगोलिक विस्तार प्रमुख रणनीति बनाई जाएगी। इसी दिशा में ‘देखो अपना देश 2.0’ अभियान शुरूआत की गई है।

इसका उद्देश्य देश के कम चर्चित और वैकल्पिक पर्यटन स्थलों को विकसित कर उन्हें घरेलू यात्रियों के सामने आकर्षक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करना है। देश में पहाड़, समुद्र तट, जंगल, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थल, हस्तशिल्प और खान-पान जैसी विविध संपदाएं मौजूद हैं।

सुविधाओं का हुआ विस्तार

पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि देश में पिछले वर्षों में संपर्क सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। देश में आज 156 परिचालन हवाई अड्डे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़कर 1.64 लाख किलोमीटर हो गई है। 68 वंदे भारत ट्रेनें 333 जिलों को जोड़ रही हैं। इसके अलावा दूसरी सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है।

यह भी पढ़ें: आंकड़ों में कहानी: पीएम मोदी या राहुल गांधी… 2025 में ज्यादा विदेश यात्राएं किसने की?



साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कई विदेशी दौरों पर गए। इन विदेशी यात्राओं को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा होती रही। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि पीएम मोदी ज्यादा विदेश यात्रा करते हैं या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…