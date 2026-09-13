UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय के एक व्यापारी की हाल ही में हुई हत्या ने फरवरी 2027 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। इसमें सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों के नेता पीड़ित के लिए न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं।

बुधवार को गोंडा में विनोद साहनी पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट को लेकर हमलावरों ने हमला कर दिया। एक दिन बाद लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों की ऊंची जाति होने के कारण इस मामले में जातिगत रंग आ गया है। उत्तर प्रदेश में निषादों को अन्य पिछड़ा वर्ग में सूचीबद्ध किया गया है।

राजनीतिक विवाद में बदला मामला

यह मामला एक राजनीतिक विवाद में भी बदल गया, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सहयोगी पार्टी, निषाद पार्टी के प्रमुख और राज्य मंत्री संजय निषाद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसमें विपक्षी समाजवादी पार्टी भी शामिल हो गई और विनोद के लिए न्याय की मांग की।

मंत्री ने केजीएमयू में राज्य सपा के ओबीसी सेल के प्रमुख राजपाल कश्यप और वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ धरना दिया। मुकेश सहनी पड़ोसी बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के सहयोगी हैं।

संजय निषाद ने कहा कि अगर फरार आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं, तो एनकाउंटर जरूरी हो जाता है और उनकी किसी भी गैर-कानूनी संपत्ति को दूसरे मामलों की तरह ही बुलडोजर से गिरा दिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि योगी आदित्यनाथ सरकार इस मामले में भी वही जीरो-टॉलरेंस वाला रवैया अपनाए, जैसा दूसरे आपराधिक मामलों में अपनाया जाता है।

मंत्री ने किया प्रदर्शन

शुक्रवार को मंत्री ने गोंडा में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गोंडा सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक एक विरोध मार्च निकाला। इसमें उन्होंने एक पोस्टर पकड़ा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, “निषाद समाज एक हो जाओ।” मार्च के दौरान “विनोद साहनी के सम्मान में, निषाद पार्टी मैदान में” जैसे नारे भी लगाए गए।

शुक्रवार को गोंडा में जब अंतिम संस्कार के लिए विनोद का शव चिता पर रखा गया, तो उसे निषाद पार्टी के झंडे से ढका गया था। उस झंडे पर वहां मौजूद मंत्री की तस्वीर भी थी। पार्टी के एक नेता ने कहा, “विनोद साहनी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत निषाद पार्टी से की थी। बाद में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन हाल ही में वे लखनऊ में निषाद पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनके परिवार की इच्छा थी कि उनके शव को निषाद पार्टी के झंडे से ढका जाए।”

हालांकि, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विनोद उनकी पार्टी से जुड़े थे। उन्होंने पार्टी नेताओं की एक टीम को पीड़ित परिवार से मिलने और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भेजा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासन में निषादों को केवल ‘विषाद’ (मानसिक पीड़ा) ही मिलेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पत्र भी साझा किया, जिसमें विनोद के बेटे ने कथित तौर पर न्याय पाने के लिए उनकी मदद मांगी थी।

स्थानीय बीजेपी नेताओं ने संवेदना व्यक्त की

स्थानीय बीजेपी नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट कर मृतक व्यापारी के प्रति संवेदना व्यक्त की। संजय निषाद के विरोध प्रदर्शन पर यूपी बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष प्रकाश पाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मंत्री ने पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग को लेकर धरना दिया था, लेकिन यह सरकार के खिलाफ नहीं था। पाल ने कहा, “वह पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे थे और सरकार भी यही चाहेगी कि उस परिवार को न्याय मिले।” उन्होंने आगामी चुनावों में बीजेपी पर किसी भी तरह के प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को खारिज कर दिया।

जब मंत्री ने स्थानीय सर्किट हाउस में गोंडा प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की, तो बीजेपी जिला अध्यक्ष इकबाल बहादुर तिवारी भी पीड़ित परिवार के लिए राहत उपायों पर चर्चा करने के लिए वहां मौजूद थे। तिवारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पीड़ित परिजनों की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से जल्द ही एक बैठक आयोजित की जाएगी और उनमें से किसी एक के लिए सरकारी नौकरी की मांग की जाएगी।

राजपाल कश्यप ने एक्सप्रेस को बताया, “विनोद साहनी का मामला यह साबित करता है कि बीजेपी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं को सरकार में केवल उनके समुदायों के वोट पाने के लिए शामिल करती है, लेकिन उन्हें कभी न्याय नहीं देती। जब मैंने अस्पताल में धरना शुरू किया, तो निषाद समुदाय के लोग मेरे साथ जुड़ गए, जिसके कारण मंत्री संजय निषाद और वीआईपी नेता मुकेश साहनी को भी धरने में शामिल होना पड़ा।”

चुनावों में निषाद का प्रभाव

निषाद समुदाय में नाव चलाने वाले, मछुआरे और जाल बनाने वाले लोग शामिल हैं, जिनकी आजीविका नदियों और जलाशयों पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आबादी 40% से अधिक है, जबकि अनुमानतः निषाद समुदाय के लोगों का हिस्सा राज्य के ओबीसी वोटों का लगभग पांचवां हिस्सा है। विधानसभा चुनावों में, गंगा, यमुना, घाघरा, रामगंगा, राप्ती, सरयू और गोमती जैसी नदियों के किनारे स्थित निर्वाचन क्षेत्रों में निषाद समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। राज्य के 403 निर्वाचन क्षेत्रों में से 50 से अधिक सीटों पर निषाद समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है।

कश्यप ने दावा किया, “उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में निषाद मतदाता हैं और कुछ सीटों पर उनकी संख्या एक लाख से भी अधिक है।” विनोद की हत्या के बाद निषाद समुदाय तक पहुंचने के मौजूदा प्रयासों से पहले, बीजेपी और सपा ने हाल के महीनों में इस समुदाय को लुभाने के लिए कई उपाय किए थे।

इस साल मार्च में, बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की निषाद नेता और पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। लगभग उसी समय, सपा ने फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी निषाद को उत्तर प्रदेश में पार्टी की महिला शाखा का प्रमुख नियुक्त किया।

संजय निषाद ने भी उत्तर प्रदेश में समुदाय के प्रमुख राजनीतिक चेहरे के रूप में अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए 5 अप्रैल को नोएडा में गुर्जर कश्यप निषाद एकता महासम्मेलन और 22 मार्च को गोरखपुर में मछुआरा सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने राज्य भर में निषाद समुदाय के लोगों के साथ बैठकें भी जारी रखी हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में, इस समुदाय में मल्लाह, बिंद, मांझी, केवट, कश्यप, तुरहा, मझवा, बाथम, बेलदार, चाये और टियार आदि कई उपजातियां शामिल हैं। बिहार में इन्हें अति पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

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मंत्री संजय निषाद ने चेतावनी दी थी कि अगर गुरुवार रात तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो शुक्रवार को गोंडा जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विपक्षी नेता भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धरने में शामिल हुए और आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में तो मंत्री की भी बात नहीं सुनी जाती। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…