पंजाब में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और विपक्ष के बीच एक नया सियासी विवाद छिड़ गया है। मामला एक सरकारी स्कूल की कक्षा में लगे पोस्टर की तस्वीर से शुरू हुआ, जिसमें अंग्रेजी के दो शब्दों की गलत स्पेलिंग नजर आई। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की ओर से साझा की गई इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने सरकार पर निशाना साधा।
पोस्टर में ‘deer’ की जगह ‘dear’ और ‘vegetables’ की जगह ‘vegitables’ लिखा हुआ था। तस्वीर को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब सरकारी स्कूलों में बुनियादी अंग्रेजी की स्पेलिंग तक गलत लिखी जा रही है, तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के सरकार के दावे कितने प्रभावी हैं।
‘सिख्या क्रांति’ के बीच स्पेलिंग की गलती पर घिरी सरकार
पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोमवार को सरकारी स्कूलों की तस्वीरें साझा करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार की ‘सिख्या क्रांति’ पहल और शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों को रेखांकित किया था। उन्होंने दावा किया कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है और उसने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है।
हालांकि, तस्वीर में दिखाई दे रहे पोस्टर की स्पेलिंग की गलतियों ने पूरे दावे पर राजनीतिक बहस छेड़ दी। विपक्षी नेताओं ने तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा कर सरकार को घेरना शुरू कर दिया।
SAD ने कसा तंज- ‘Vegitables’ खाइए!
शिरोमणि अकाली दल ने इस मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि अगर सरकारी स्कूलों में इसी तरह पढ़ाई हो रही है तो बड़ी संख्या में छात्रों के सरकारी स्कूल छोड़ने पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
SAD ने अपने पोस्ट में बैंस पर तंज कसते हुए लिखा कि शायद उन्हें सही ‘Vegitables’ खाने की जरूरत है। पार्टी ने इस पूरे विवाद को AAP सरकार की शिक्षा व्यवस्था और प्रचार अभियान से जोड़ते हुए कई सवाल उठाए।
अमित मालवीय बोले- फोटो-ऑप और प्रचार पर कम ध्यान दें
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी पोस्टर की तस्वीर को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्कूल के बोर्ड पर ‘Dear’ की जगह ‘deer’ और ‘Vegitables’ की जगह ‘vegetables’ लिखा होना राज्य में शिक्षा की स्थिति पर सवाल खड़े करता है।
मालवीय ने AAP सरकार को सलाह दी कि वह ‘फोटो-ऑप और प्रोपेगेंडा’ पर कम और पंजाब में शिक्षा की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दे। उनके मुताबिक, जब स्कूल के बोर्ड पर बुनियादी अंग्रेजी की स्पेलिंग गलत हो तो शिक्षा व्यवस्था के दावों की गंभीरता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
केजरीवाल ने BJP को दिया 1,000 स्कूलों का चैलेंज
विवाद के बीच AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को खुला चैलेंज दिया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पंजाब और गुजरात के सरकारी स्कूलों की तुलना कर सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब के 1,000 सरकारी स्कूलों की सूची AAP देगी और बीजेपी गुजरात के 1,000 स्कूलों की सूची दे।
इसके बाद दोनों पक्ष मिलकर स्कूलों का निरीक्षण करें और देखें कि किस राज्य के स्कूल बेहतर हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर पंजाब के स्कूलों को बदनाम करने के लिए ‘डॉक्टर्ड’ और AI से बनाए गए वीडियो इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया।
बैंस का पलटवार- ‘आपको पंजाब से नफरत है’
विपक्ष के हमलों पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में हुए व्यापक बदलावों को नजरअंदाज कर सिर्फ एक कक्षा के पोस्टर पर ध्यान दे रहा है।
बैंस ने दावा किया कि पंजाब अब ‘नीति आयोग’ के ‘स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026’ में नंबर एक पर है, जबकि पहले राज्य की रैंकिंग 27वीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में 19,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, हजारों नए क्लासरूम बनाए गए हैं और ऐसे छात्रों के लिए डेस्क की व्यवस्था की गई है जो पहले फर्श पर बैठकर पढ़ते थे।
‘पोस्टर भी ठीक करेंगे, स्पेलिंग भी’
बैंस ने विपक्ष पर पंजाब विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का ध्यान सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने पर नहीं बल्कि स्कूलों की वास्तविक स्थिति सुधारने पर है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि विपक्ष पोस्टरों पर ध्यान केंद्रित करता रहे, जबकि सरकार स्कूलों की इमारतें, बोर्ड, स्पेलिंग और नतीजे, सब कुछ सुधारने पर काम करती रहेगी।
फिलहाल एक छोटी-सी स्पेलिंग की गलती ने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। जहां विपक्ष इसे सरकारी स्कूलों की बदहाल शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण बता रहा है, वहीं AAP इसे सरकार के शिक्षा सुधारों को बदनाम करने की कोशिश बता रही है। यानी ‘Dear’ और ‘Vegitables’ की दो गलतियों से शुरू हुआ विवाद अब पंजाब बनाम गुजरात के स्कूलों की तुलना तक पहुंच गया है।
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