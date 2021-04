डॉक्टर की टेबल पर रख दिया कोरोना मरीज का शव, कहा- लापरवाही से हुई मौत

कानपुर के हैलट अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने शव को डॉक्टर की टेबल पर रख दिया। उनका आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मरीज की मौत हुई। पुलिस ने मामले में दखल दिया तब स्थिति संभल सकी।

जानकारी के अनुसार मरीज हैलट अस्पताल में भरती कराया गया था। उसकी गुरुवार सुबह मौत हो गई। परिजनों ने मृत्यु के बाद अस्पताल प्रशासन पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अस्पताल में ऑक्सीजन जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। दवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। उनका आरोप था कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ही उनके मरीज ने उपचार के दौरान दम तोड़ा।

#NewsAlert | Body of a deceased Covid patient placed on the doctor's desk by kin, who allegedly blame the doctor for the patient's death.

Details by Amir Haque. | #JantaMangeJawaab pic.twitter.com/zF6LKuJNh3

