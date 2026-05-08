यमुना बाजार इलाके में यमुना के 32 घाटों में रहने वाले लोगों को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा नोटिस जारी कर घर खाली करने के लिए कहा है। यमुना किनारे रहने वाले करीब 310 आवासों वाले आवासीय समूह को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत बेदखली नोटिस भेजा गया है। यहां रहने वाले लोगों को पंद्रह दिनों के भीतर अपने आवास खाली करने का निर्देश दिया गया है अगर लोगों ने आवास खाली नहीं किए तो ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा। इस नोटिस का विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है।

डीडीएमए के मुख्य जिला मजिस्ट्रेट शशिपाल डबास की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा है कि ये लोग यमुना बाजार में यमुना के तट पर बनी दीवार के भीतर ‘ओ-जोन’ में डीडीए के स्वामित्व वाली बाढ़ के मैदान की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रह रहे हैं। हर साल यमुना में बाढ़ आने के दौरान यह इलाका जलमग्न हो जाता है, जिससे मानव जीवन, पशुधन और संपत्ति को नुकसान होता है व अन्य गंभीर खतरे बने रहते हैं।

इस तरह की बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण राजस्व विभाग द्वारा अस्थायी स्थानांतरण व पुनर्वास सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों की आवश्यकता होती है, जिससे सार्वजनिक संसाधनों व सरकारी खजाने पर दबाव पड़ता है। यह कार्रवाई उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू द्वारा पिछले महीने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ यमुना बाजार क्षेत्र के दौरे और डीडीए अधिकारियों के साथ क्षेत्र में कायाकल्प कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करने के एक सप्ताह बाद हुई है।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यमुना बाजार घाट क्षेत्र में 32 घाट हैं। इन घाटों पर अतिक्रमण किया गया है और लगभग 310 आवासीय मकान हैं जिनमें करीब 1100 लोग रहते हैं। यमुना बाजार की चारदीवारी के अंदर, यमुना नदी के किनारे स्थित यमुना बाजार के घाटों के बाढ़-मैदान वाले क्षेत्र ‘ओ-जोन’ के अंतर्गत आते हैं। यह जमीन डीडीए की है और यहां निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

‘अंग्रेजों ने हमें बसाया था, जिसके कागज हमारे पास है’

इस मामले को लेकर पंडा एसोसिएशन के खजांची सुनील शर्मा ने कहा कि उन्हें नोटिस 5 मई को प्राप्त हुआ था। हम कई पीढ़ियों से यहां यमुना की पूजा-पाठ करने का काम कर रहे हैं और अब प्रशासन बेदखली का नोटिस दीवारों पर चस्पा कर रहा है। हमें यह भी तो बताया जाए कि आखिर हम लोग जाएं तो कहां जाएं। यमुना नदी से लोगों की जीविका जुड़ी हुई है, इनमें पंडा ही नहीं बल्कि नाव चलाने वाले, नाई, फूलवाले इत्यादि भी शामिल है। ये कोई अतिक्रमण नहीं है, अंग्रेजों ने हमें बसाया था जिसके कागज हमारे पास है। कोर्ट ने हमें 2006 में स्टे दिया था और बिजली, पानी, सीवर व अन्य सुविधाओं के साथ बसाने का आदेश दिया था। सरकार हमें बसाने से पहले उजाड़ती है तो हम कोर्ट का रुख करेंगे।

‘यमुना को साफ करने की बजाय हमको हटाने में लगी है सरकार’

यमुना बाजार में रहने वाले अभिनंदन यादव ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने की बजाय जनता को यहां से हटाने में लगी हुई है। हम तबसे यहां रह रहे हैं जब यमुना का पानी साफ हुआ करता था आज फैक्टरियों से निकलने वाले रसायन नदी में मिल रहे हैं। मजनू का टीला, मोनेस्ट्री, परमानंद, गुरुद्वारा व कई होटल सहित कई स्थान ‘ओ-जोन’ में आते हैं लेकिन उनको नहीं हटाया गया जबकि यहां जो लोग पूजा पाठ और उसकी पवित्रता को बनाए रखे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। हमारे अस्तित्व को मिटाया जा रहा है, फिलहाल हम यहां से नहीं जा सकते। यहां कोई ‘कमर्शियल’ काम नहीं होता बल्कि धार्मिक कार्य होता है। हम सौ साल से भी अधिक समय से यहां रह रहे हैं।

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