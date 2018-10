”मम्मी, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। आज शायद मैं नहीं बचूंगा। लेकिन फिर भी मौत को सामने खड़ा देखकर भी आज मुझे डर नहीं लग रहा है।” दिल को तोड़ देने वाले ये शब्द दूरदर्शन की टीम में शामिल मोरमुकुट शर्मा ने उस वीडियो संदेश में कहे थे जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले के वक्त रिकॉर्ड किए थे। शर्मा के सहकर्मी कैमरामैन अच्युतानंद साहू की हमले के दौरान मौत हो गई थी। जबकि दो अन्य सुरक्षाकर्मी भी मौके पर ही शहीद हो गए थे।

