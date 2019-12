पिछले 13 दिन से अनशन पर बैठी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की तबीयत अचानक रविवार (15 दिसंबर) को खराब हो गई है। उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली के लोक नायक जय प्रकाश नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध और दुष्कर्म के प्रति मलीवाल अनशन पर बैठी है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में छह महीने के अंदर ही फैसला सुनाया जाए और अपराधियों को मौत की सजा दी जाय। मलीवाल का विरोध सड़क से संसद तक भी पहुंच गया है और विपक्ष इसको लेकर सरकार को कई बार घेर भी चुका है।

मलीवाल की बीगड़ी तबीयतः बता दें कि 13 दिन से अनशन पर बैठी मलीवाल की तबीयत अचानक खराब हो गई जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। उन्हें लोक नायक जय प्रकाश नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कई दिनों से अनशन पर बैठने के वजह से उनकी हालत खराब हुई है। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल रविवार सुबह बेहोश हो गईं जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी शनिवार रात तबियत खराब हो गई थी और चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी थी लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था।

Delhi: Delhi Commission for Women (DCW) Chief, Swati Maliwal who is on a hunger strike demanding death penalty for convicts in rape cases within 6 months, taken to LNJP hospital after she falls unconscious. pic.twitter.com/WUvc5yT0zI

— ANI (@ANI) December 15, 2019