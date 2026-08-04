दतिया उपचुनाव में हार के बाद भाजपा ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए जिले की पूरी कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इस एक्शन में बूथ स्तर से लेकर संगठन के पद तक बदलाव हुए हैं। दतिया के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला कार्यकारिणी के साथ पार्टी की सभी स्थानीय इकाइयों को भी भंग कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद अब जिला स्तर पर संगठन को नए रूप से तैयार किया जाएगा।

सीएम आवास पर हुई थी मीटिंग

बता दें कि दतिया उपचुनाव में हार को लेकर बीजेपी में आत्ममंथन का दौर जारी है। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर एक मीटिंग हुई जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। इसी मीटिंग में चुनाव के परिणाम की समीक्षा के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उसी समिति की अनुशंसा के आधार पर यह कार्रवाई हुई है।

इन पदों से हटाए गए लोग

BJP के स्टेट ऑफिस सेक्रेटरी श्याम महाजन की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशों और दतिया उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए बनाई गई एक कमेटी की सिफारिशों के बाद जिले के पूरे मौजूदा संगठनात्मक ढांचे को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इस आदेश में दतिया में जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारियों, जिला कार्यकारिणी, मंडल समितियों, मोर्चा, सेल, प्रोजेक्ट, विभागों और अन्य सभी संगठनात्मक इकाइयों को उनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है।

सीएम की मीटिंग में इन मुद्दों पर हुई चर्चा

पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम आवास पर हुई मीटिंग में 6016 वोटों से हार की वजहों को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा मीटिंग में गुटबाजी, पार्टी संगठन के प्रदर्शन और स्थानीय नेताओं द्वारा तोड़फोड़ की शिकायतों की जांच की गई। इस रिव्यू के डिसिप्लिनरी नतीजे भी होने की उम्मीद है।

BJP पार्षदों ने अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ किया प्रचार!

पार्टी सूत्रों ने कहा कि दतिया जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाह और कई पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को इकट्ठा करके सेंट्रल लीडरशिप को भेजा जाएगा। अंदरूनी रिपोर्टों में यह भी आरोप लगा है कि एक दर्जन से अधिक BJP पार्षदों ने कैंपेन के दौरान अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ काम किया। ऐसे पार्षदों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिला था टिकट

दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का पहला टेस्ट था क्योंकि पद संभालने के बाद उनका यह पहला चुनाव था। इस पर कड़ी नजर रखी जा रही थी क्योंकि पार्टी ने छह बार के MLA और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। इसका नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने खुलेआम विरोध किया था, जिसमें सड़क जाम, इस्तीफे और पुलिस के साथ झड़पें शामिल थीं, जिससे पार्टी को कैंपेन के दौरान डैमेज-कंट्रोल मोड में आना पड़ा। हालांकि बाद में मिश्रा ने BJP उम्मीदवार के लिए बड़े पैमाने पर कैंपेन भी किया था।

कैसा रहा दतिया सीट का चुनाव परिणाम?

एमपी की दतिया सीट पर हुए उपचुनाव मे कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हराया। इस जीत के साथ कांग्रेस ने दतिया सीट अपने कब्जे में बरकरार रखी। यह सीट 2023 में कांग्रेस ने बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराकर जीती थी। 30 जुलाई को हुए मतदान में 71.44% मतदान दर्ज किया गया था।

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मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। भीरत जनता पार्टी इस सीट पर शुरुआत से ही जीत का दावा कर रही थी लेकिन सोमवार को आए नतीजे उसके अनुमान के विपरीत रहे। यह हार सिर्फ एक सीट गंवाने तक सीमित नहींहै बल्कि बीजेपी के संगठन, उम्मीदवार चयन और स्थानीय रणनीति पर भी सवाल खड़े करती है। यहां पढ़ें हार के पांच कारण