Datia Bypoll Result: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दतिया सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को करीब 6000 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने इस जीत का श्रेय समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी दिया है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश यादव ने भी बहुत सहयोग किया है। झांसी से लगी सीमा होने के कारण यादव परिवार के हमारे साथियों ने अखिलेश जी के कहने पर हमारा सहयोग किया है। एक तरह से अखिलेश जी को भी श्रेय जाता है।”

इसके अलावा जीतू पटवारी ने कहा, “दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत एक मजबूत संगठन का परिणाम थी, और मैं इसके लिए दतिया के लोगों का धन्यवाद करता हूं।” उन्होंने आगे कहा, “संगठन को मजबूत करने से मध्य प्रदेश में पार्टी में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। लंबी चर्चा के बाद, आगे चलकर जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है।”

अखिलेश यादव ने श्रेय देने के लिए बोला धन्यवाद

जीतू पटवारी के बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “धन्यवाद के लिए धन्यवाद! सच्चे मन से हम सब हैं साथ, जीत की बधाई!”

दतिया में क्यों हुआ था उपचुनाव?

मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को हुआ था। अप्रैल में दिल्ली की एक अदालत द्वारा बैंक धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद मौजूदा कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के चलते उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था।

बीजेपी ने समीक्षा के लिए किया था समिति का गठन

बता दें कि दतिया उपचुनाव में हार को लेकर बीजेपी में आत्ममंथन का दौर जारी है। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर एक मीटिंग हुई जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। इसी मीटिंग में चुनाव के परिणाम की समीक्षा के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

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मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6 हजार के करीब वोटों के अंतर से हरा दिया है। इस उपचुनाव में बीजेपी की हार को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि यह सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस के ही पास गई है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में हमें 1700 वोट मिले हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…