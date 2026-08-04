मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। भीरत जनता पार्टी इस सीट पर शुरुआत से ही जीत का दावा कर रही थी लेकिन सोमवार को आए नतीजे उसके अनुमान के विपरीत रहे। यह हार सिर्फ एक सीट गंवाने तक सीमित नहींहै बल्कि बीजेपी के संगठन, उम्मीदवार चयन और स्थानीय रणनीति पर भी सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में यह बीजेपी की पहली बड़ी चुनावी परीक्षा थी।

चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई थी। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने पार्टी नेता राजेंद्र भारती पर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव को प्रभावित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। जबकि राजेंद्र भारती ने दावा किया कि घनश्याम सिंह के बीजेपी के वरिषठ नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से संबंध हैं। नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हरा दिया। आपको बता दें कि यह लगातार दूसरी बार है बीजेपी ने दतिया विधानसभा सीट गंवा दी है।

भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक दतिया उपचुनाव में हार की आधिकारिक समीक्षा नहीं की है लेकिन चुनावी घटनाक्रम और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर पांच बड़े कारण सामने आते हैं।

टिकट बंटवारा बना सबसे बड़ा विवाद

बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदवार चयन रही। पार्टी ने दतिया की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। दतिया की राजनीति में नरोत्तम मिश्रा की पैठ करीब तीन दशक से ज्यादा पुरानी है। उनकी जगह नए चेहरे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा गया। चुनाव प्रचार के दौरान नरोत्तम मिश्रा का भावुक होना बड़ी चर्चा का विषय बना। इस फैसले से पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया। कई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और चुनाव प्रचार में वो उत्साह नहीं दिखा जो दिखना चाहिए था। चुनावी राजनीति में अंदरूनी असंतोष अक्सर वोटों में भी दिखाई देता है और दतिया में भी यही तस्वीर देखने को मिली।

कांग्रेस ने स्थानीय चेहरे पर लगाया दांव

कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया जिनकी क्षेत्र में मजबूत पहचान रही है। उन्होंने पूरे चुनाव को स्थानीय मुद्दों और व्यक्तिगत जनसंपर्क पर केंद्रित रखा। कांग्रेस का संगठन भी बूथ स्तर तक सक्रिय दिखाई दिया। स्थानीय मतदाताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता बीजेपी के लिए चुनौती बन गई।

स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी बैकफुट पर रही

बीजेपी ने विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को प्रमुख मुद्दा बनाया लेकिन चुनाव के दौरान बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, स्थानीय विकास और सामाजिक समीकरण जैसे मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहे। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर मतदाताओं तक पहुंचने में सफल रही। इससे चुनाव का फोकस राष्ट्रीय राजनीति से हटकर स्थानीय असंतोष पर आ गया।

संगठन और बूथ प्रबंधन में कमजोरी

बीजेपी की चुनावी ताकत हमेशा उसका बूथ प्रबंधन माना जाता है। लेकिन दतिया उपचुनाव में कई बूथों पर पार्टी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी। चुनाव परिणामों के बाद पार्टी के भीतर भी बूथ स्तर की रणनीति और संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा की चर्चा शुरू हो गई है। इससे संकेत मिलता है कि जमीनी स्तर पर संगठन पूरी तरह सक्रिय नहीं था।

कांग्रेस ने विपक्षी वोटों को बिखरने नहीं दिया

उपचुनाव में कांग्रेस विपक्षी वोटों को एकजुट रखने में सफल रही। वहीं बीजेपी अपने पारंपरिक वोट बैंक में भी पूरी तरह सेंध नहीं लगा सकी। इसका सीधा फायदा कांग्रेस उम्मीदवार को मिला और उन्होंने निर्णायक बढ़त के साथ जीत दर्ज की। इसकी बड़ी वजह रही कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने विधानसभा क्षेत्र में खूब जमकर प्रचार किया और घर-घर जाकर वोट देने की गुहार लगाई।

बीजेपी के लिए क्या संदेश?

दतिया का नतीजा केवल एक सीट का परिणाम नहीं है। यह बीजेपी के लिए संकेत है कि केवल सरकार की उपलब्धियां चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं होतीं। स्थानीय नेतृत्व, संगठन की एकजुटता, सही उम्मीदवार का चयन और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।

अगर पार्टी इस हार को केवल एक अपवाद मानकर आगे बढ़ती है तो भविष्य में ऐसी चुनौतियां फिर सामने आ सकती हैं। लेकिन अगर संगठनात्मक स्तर पर गंभीर समीक्षा होती है और स्थानीय असंतोष को दूर किया जाता है तो यह हार बीजेपी के लिए एक सीख भी साबित हो सकती है।

‘हमें पिछले चुनाव से 1700 वोट ज्यादा मिले है’

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6 हजार के करीब वोटों के अंतर से हरा दिया है। इस उपचुनाव में बीजेपी की हार को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि यह सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस के ही पास गई है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में हमें 1700 वोट मिले हैं।