केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने शाह को ‘खतरनाक अर्बन दिमागी नक्सली’ बताया। रिजिजू की यह टिप्पणी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के समर्थन में शाह के सामने आने के बाद आई है। जामिया के छात्र विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

रिजिजू ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”वह पहले नसीरुद्दीन शाह को एक सामान्य अभिनेता समझते थे और उनका सम्मान भी करते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह इतने खतरनाक ‘अर्बन दिमागी नक्सली’ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें शाह के असली चरित्र के बारे में बहुत देर से पता चला और वह भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत नुकसानदायक हैं।”

नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा था?

रिजिजू की टिप्पणी से एक दिन पहले नसीरुद्दीन शाह ने जामिया के छात्रों के समर्थन में एक वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने और देश के युवाओं का हौसला तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

वीडियो में शाह ‘दिमागी नक्सल’ लिखा हुआ बैज दिखाते नजर आए। यह शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस्तेमाल किया था।

शाह ने वीडियो में कहा, ”मैं गर्व से कहता हूं कि मैं दिमागी नक्सल हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे जैसे लोगों को चौकीदारों ने और किन नामों से पुकारा है। देशद्रोही, टुकड़े-टुकड़े गैंग और न जाने क्या-क्या।”

I thought Naseeruddin Shah was just an ordinary actor. I used to respect & like him.. I never knew that he was a dangerous urban Dimagi Naxal !



मुझे उसके असली चरित्र के बारे में बहुत देर से पता चला।। भारत के लोकतंत्र के लिए अत्यंत हानिकारक है। pic.twitter.com/McSDNBJjPt — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 28, 2026

उन्होंने आगे कहा कि अगर देश में कोई ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ है तो वह मौजूदा सरकार है। शाह ने सरकार से सवाल किया कि वह देश के युवाओं का हौसला तोड़ने, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने और लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए और क्या करेगी।

JNU और फिल्म संस्थान के छात्रों का भी किया समर्थन

76 वर्षीय अभिनेता इससे पहले सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के छात्रों के समर्थन में भी सामने आए थे। संस्थान में हिंसा की घटनाओं के विरोध में छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।

शाह ने आमिर अजीज की चर्चित कविता का हवाला देते हुए कहा था कि पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, फिर सत्यजीत रे फिल्म संस्थान और अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के साथ हो रही घटनाओं को याद रखा जाएगा। उन्होंने बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े लोगों पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार युवाओं का हौसला, शिक्षा व्यवस्था और लोकतंत्र को कमजोर करने में सफल नहीं होगी।

जामिया में क्यों हो रहा है प्रदर्शन?

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों का आंदोलन 12 अक्टूबर से जारी है। उनकी प्रमुख मांगों में विश्वविद्यालय के छात्र संघ (JMISU) को बहाल करना और मुख्य प्रॉक्टर को हटाना शामिल है।

विश्वविद्यालय में बार-बार हिंसक झड़पों, शिक्षकों पर हमलों और कक्षाओं में व्यवधान की घटनाओं के बाद 2006 में छात्र संघ को निलंबित कर दिया गया था। अब छात्र इसे फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी जारी है।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ के चुनाव कराने पर सहमति जताई थी। लेकिन छात्रों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि जारी नोटिस में छात्र संघ की बहाली को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई और उनकी कई अहम मांगों का जवाब नहीं मिला।