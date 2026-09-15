कांग्रेस ने सोमवार को आए राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस का कहना है कि कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों पर उसने BJP से बेहतर प्रदर्शन किया है। पार्टी ने कहा कि पिछले महीने हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (जो दलित समुदाय से आते हैं) के कार्यक्रम स्थल पर कथित ‘शुद्धिकरण’ किए जाने का BJP को चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा।

मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, ”उनका रवैया संविधान को बदलने और खत्म करने वाला रहा है। जिस तरह से उन्होंने खड़गे जी और दलितों का अपमान किया, उसका असर नतीजों में दिखाई दिया।”

डोटासरा ने कहा, ”SC के लिए आरक्षित वार्डों में कांग्रेस ने 542 सीटें जीतीं जबकि बीजेपी को 350 सीटें मिलीं। यानी कांग्रेस ने बीजेपी से 192 ज्यादा एससी आरक्षित वार्ड जीते। एसी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में कांग्रेस ने 261 सीटें जबकि बीजेपी ने 186 सीटें जीतीं। ST आरक्षित सीटों पर कांग्रेस 52 और बीजेपी ने 39 सीटों पर विजय हासिल की।”

उन्होंने कहा कि दलित समुदाय ने BJP को जवाब दिया है। डोटासरा के मुताबिक, BJP लगातार संविधान और आरक्षण के खिलाफ बोलती रही है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उत्तराखंड में अपमानजनक व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब दलित समुदाय ने BJP को हराकर और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके दिया है।

क्या है ‘शुद्धिकरण’ विवाद?

पिछले हफ्ते उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। मामला पिछले महीने खड़गे की रैली के बाद शहर के रामलीला मैदान में कथित ‘शुद्धिकरण’ किए जाने से जुड़ा है।

यह विवाद खड़गे की 8 अगस्त को रामलीला मैदान में हुई रैली के दो दिन बाद शुरू हुआ था। इसके बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने मैदान में कथित तौर पर ‘शुद्धिकरण’ का अनुष्ठान कराया था।

‘अवैध परिसीमन’

डोटासरा ने कहा, ”आज के नतीजे BJP को आईना दिखाने वाले हैं क्योंकि शहरी निकाय चुनावों में आमतौर पर BJP को बढ़त वाली पार्टी माना जाता है। यह भी हमेशा से ट्रेंड रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जाते हैं।” उन्होंने दावा किया कि दोनों पार्टियों के वोट शेयर में सिर्फ 1 फीसदी का अंतर रहा है।

परिसीमन को अवैध और नियमों के खिलाफ बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ निकायों में एक वार्ड में 4000 मतदाता हैं जबकि दूसरे वार्ड में 35000 तक मतदाता हैं। उन्होंने कहा, ”छोटे स्थानीय निकायों में भी कुछ वार्डों में 600 वोटर हैं जबकि कुछ में 3,000 मतदाता हैं।”

उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने जिन 4094 वार्डों में जीत दर्ज की, उनमें से 1316 वार्ड ऐसे हैं जहां जत का अंतर 100 वोट से कम रहा। वहीं 772 वार्डों में बीजेपी की जीत का अंतर 50 वोट से भी कम था। उन्होंने कहा कि 13 वार्डों में से बीजेपी महज एक वोट के अंतर से जीती। डोटासरा के मुताबिक, ”यह बेइमानी और अवैध परिसीमन की वजह से हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो इन सभी वार्डों में बीजेपी निश्चित तौर पर चुनाव हार जीती।”

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने 1316 वार्डों में दोबारा मतगणना की मांग की है। उनका आरोप है कि जन वार्डों में कांग्रेस उम्मीदवार 200-300 वोटों से आगे थे, वहां नतीजे जानबूझकर रोक दिए गए ताकि बीजेपी और मुख्यमंत्री के पक्ष में माहौल बनाया जा सके।

डोटासरा ने दावा किया कि जोधपुर में कांग्रेस को 42.7 फीसदी वोट मिले जबकि BJP को 39.8 फीसदी वोट मिले। इसके बावजूद BJP ने 44 वार्ड जीते जबकि कांग्रेस ने 45 वार्डों में जीत दर्ज की। इसी तरह जयपुर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को BJP से 10000 से ज्यादा वोट मिले। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस कम वार्ड जीत पाई।

उन्होंने इसके लिए वार्डों के ‘मनमाने परिसीमन’ को जिम्मेदार बताया। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जयपुर के वार्ड नंबर 31 में 13499 मतदाता हैं जबकि वार्ड नंबर 135 में 32272 मतदाता हैं।

डोटासरा ने कहा, ”वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में शहरी निकाय चुनावों में BJP का वोट शेयर कांग्रेस से 8.12 फीसदी ज्यादा था जबकि अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस को BJP पर 2.2 फीसदी की बढ़त मिली थी। लेकिन इस चुनाव के नतीजे बताते हैं कि BJP की कांग्रेस पर बढ़त घटकर सिर्फ 1 फीसदी रह गई है।” उन्होंने दावा किया कि इससे साफ है कि जनता ने BJP को नकार दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में इन 188 विधानसभा क्षेत्रों में BJP का वोट शेयर 42.41 फीसदी था जो लोकसभा चुनाव में बढ़कर 50.14 फीसदी हो गया। हालांकि, उनके मुताबिक, ”BJP सरकार के कुशासन के कारण इन चुनावों में उसका वोट शेयर घटकर 35.3 फीसदी रह गया।”