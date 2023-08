Live

Live News Update: कोयंबटूर पहुंचे राहुल गांधी, दो दिन के वायनाड दौरे पर हैं कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोयंबटूर हवाई अड्डे पर पहुंचे। अपनी संसदीय सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी का अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड का पहला दौरा है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (फोटो : TwitterCongress)

Go to Live Updates प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सागर जिले में 14वीं सदी के कवि और समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित एक मंदिर की शनिवार को आधारशिला रखेंगे। स्मारक का निर्माण 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा और इसमें एक संग्रहालय, पुस्तकालय और संबंधित सभागार होगा। इस मौके पर PM मोदी एक आमसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे हैं। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद उनका यह पहला वायनाड दौरा है। वह दो दिन तक यहां रहेंगे। Live Updates देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए पढ़ें जनसत्ता.कॉम। Live Update: दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि की। पीएम अल्बानीज ने कहा कि यह जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया साझा चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए G20 जैसे बहुपक्षीय आर्थिक मंचों सहित अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम करे। https://twitter.com/ANI/status/1690222027658219520 Live Update: 'नशा मुक्त प्रदेश-सशक्त प्रदेश' अभियान का उद्घाटन अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 'नशा मुक्त प्रदेश-सशक्त प्रदेश' अभियान का उद्घाटन करने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नशा युवा को बर्बाद कर देता है वह फिर किसी भी लायक नहीं रह जाता है। हमें समझना होगा कि ये नशा नाश का कारण है इसलिए इससे दूर रहकर हम स्वस्थ चिंतन को जितना बढ़ावा दे सके उतना अच्छा है। LIVE UPDATE: प्रधानमंत्री मोदी आज सागर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सागर जिले में 14वीं सदी के कवि और समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित एक स्मारक की आधारशिला रखेंगे। पीएम राज्य में कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। Live News: अयोध्या कैंट-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अयोध्या एक्सप्रेस रेल मंत्रालय ने 14205 अयोध्या कैंट-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अयोध्या एक्सप्रेस रखा। Live News: G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पीएम मोदी ने शिरकत की कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पीएम मोदी ने शिरकत की। इस दौरान प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता की सख्त नीति है। https://twitter.com/AHindinews/status/1690212009613340672 Live Update: कोयंबटूर एयरपोर्ट पहुंचे राहुल गांधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोयंबटूर हवाई अड्डे पर पहुंचे। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं। https://twitter.com/AHindinews/status/1690214889879748608 LIVE NEWS: मंडी में सड़क दुर्घटना हिमाचल प्रदेश में आज सुबह मंडी जिले में सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण शिमला जा रही सुंदरनगर इकाई की एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और 8 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। हिमाचल सड़क परिवहन निगम ने बताया कि घायल यात्रियों को अस्पताल भेज दिया गया है। https://twitter.com/AHindinews/status/1690223251866451968 हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर बैन 13 अगस्त तक बढ़ा दिया। हरियाणा के गृह सचिव द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि जिले में हालात अभी भी गंभीर और तनावपूर्ण हैं।