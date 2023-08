Live

Daily News Live: हिमाचल- उत्तराखंड में कुदरत का कहर, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं सैलाब, एक हफ्ते में 74 लोगों की मौत

शिमला में बचाव अभियान जारी है। अब तक समर हिल से 14 शव, फागली से पांच और कृष्णा नगर से दो शव बरामद किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड (Source- PTI)

Go to Live Updates हिमाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में बारिश से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 74 हो गयी। शिमला में समर हिल में स्थित शिव मंदिर, फागली और कृष्णनगर में हुए लैंडस्लाइड की वजह से 21 लोगों की मौत हुई है। शिमला के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को मंडी जिले के वर्षा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उत्तराखंड में भी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। कोटद्वार में मालन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कोटद्वार के आसपास पहाड़ी इलाके में भारी बारिश की वजह से मालन नदी में उफान आ गया। रात देहरादून जिले में भारी बारिश के कारण कालूवाला में घरों में पानी भरने के कारण प्रशासन को राहत और बचाव कार्य चलाना पड़ा। जानकारी के अनुसार देहरादून के कालूवाला में भारी बारिश के कारण घरों में पानी भरने की सूचना पर SDRF की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव का काम शुरू किया। Live Updates देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए पढ़ें जनसत्ता.कॉम। LIVE: शिमला में खोज और बचाव अभियान जारी शिमला के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव अभियान जारी है। https://twitter.com/AHindinews/status/1692373523904462922 Live Update: शोपियां में NIA की छापेमारी जम्मू-कश्मीर के शोपियां इलाके में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की छापेमारी जारी है। https://twitter.com/AHindinews/status/1692384967127605325 LIVE NEWS: त्रिशूर में बस पलटने से 30 से ज्यादा घायल केरल के त्रिशूर जिले के कनीमंगलम के पास एक निजी बस पलटने से 30 से अधिक लोग घायल हो गए। घायल लोगों को निजी अस्पतालों और त्रिशूर तालुक सरकारी अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया। LIVE NEWS: बिहार में पत्रकार की गोली मारकर हत्या बिहार के रानीगंज बाजार इलाके में पत्रकार विमल कुमार यादव की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अररिया SP अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, घटनास्थल पर डॉग स्क्वायड को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि जांच जारी है और अपराधियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। शिमला में रेस्क्यू ऑपरेशन का यह 5वां दिन है। NDRF इंस्पेक्टर नसीफ खान ने बताया कि एनडीआरएफ, सेना की टीम और एसडीआरएफ ऑपरेशन में शामिल हैं। हमने 80% इलाके की तलाशी ले ली है। आंतरिक हिस्सों तक मशीनें नहीं पहुंच सकतीं, हमें ऑपरेशन मैन्युअल रूप से करना होगा। लैंडस्लाइड से देहरादून में तबाही, पढ़ें पूरी खबर हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से मौत, देखें वीडियो- https://www.youtube.com/watch?v=iUN_XA7uYTI