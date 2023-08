Live

Daily News Live: शिमला में 72 घंटे से NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सेना ने संभाला मोर्चा, उत्तराखंड में भी बिगड़े हालात

शिमला के समर हिल इलाके में 14 अगस्त को हुई लैंडस्लाइड के बाद बचाव अभियान जारी है।

हिमाचल में लैंडस्लाइड (Source- PTI)

Go to Live Updates हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण पिछले तीन दिनों में कम से कम 71 लोगों की जान जा चुकी है और 13 लोग अभी भी लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण ढही इमारतों के मलबे से और शव निकाले जाने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़ गई। शिमला में 4 दिन से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय सेना, एसडीआरएफ और पुलिस यहां बचाव कार्य में जुटी हुई है। एनडीआरएफ ने बताया कि लापता 21 लोगों में से अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। NDRF ने बताया कि बचाव कार्य शुरू हुए 72 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। हम बचाव अभियान चलाने के लिए अपने विशेष उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। एसडीआरएफ, भारतीय सेना, स्थानीय पुलिस और अन्य के कुल 120 जवान मौके पर मौजूद हैं। वहीं, उत्तराखंड में देहरादून के जाखन गांव में भूस्खलन के कारण 15 घर और 7 गौशालाएं पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। सुबह 9 बजे दिल्ली में जलस्तर 204.42 मीटर दर्ज किया गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए पढ़ें जनसत्ता.कॉम। Live Updates देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए पढ़ें जनसत्ता.कॉम। Live Update: चुनाव आयोग और एजेंसियों का दुरुपयोग- संजय राउत उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग और सभी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। NCP प्रमुख शरद पवार ने कहा कि ED तय करती है कि कौन किस पार्टी में जाएगा और कौन मंत्री बनेगा यह भी ईडी तय करती है। यह पवार साहब का बहुत गंभीर बयान है। https://twitter.com/AHindinews/status/1692033177412567056 LIVE News: लेह, लद्दाख जा सकते हैं राहुल गांधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने आवास से निकले। आज उनके लेह, लद्दाख जाने की संभावना है। Live Update: दिल्ली विधानसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा दिल्ली विधानसभा में आज सदन में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। विधायक दुर्गेश पाठक, विनय मिश्रा और कुलदीप कुमार मणिपुर में अशांति और वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। LIVE NEWS: पंजाब में बाढ़ के हालात पंजाब में लगातार बारिश के कारण रूपनगर के नंगल के भनम गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। गुरदासपुर क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति पर NDRF इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं बचाव और निकासी के लिए 24 लोगों की एक टीम के साथ यहां आया हूं। प्रशासन हमें वहां-वहां तैनात कर रहा है जहां जरूरत है। https://twitter.com/AHindinews/status/1692040809661800499 LIVE NEWS: हमें गुलामी की मानसिकता से खुद को मुक्त करने की जरूरत- निर्मला सीतारमण ओडिशा के पुरी में 'मेरी माटी, मेरा देश' कार्यक्रम के तहत 'पंच प्रण प्रतिज्ञा' में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें अंग्रेजों द्वारा हमारे अंदर पैदा की गई गुलामी की मानसिकता से खुद को मुक्त करने की जरूरत है। तभी भारत 2047 तक एक विकसित देश बन सकेगा। https://twitter.com/AHindinews/status/1692042994374095110 हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य को इस मानसून में भारी बारिश के कारण बर्बाद हुए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में एक साल लगेगा। उन्होंने दावा किया कि लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हिमाचल में लैंडस्लाइड से तबाही, पढ़ें पूरी खबर- हिमाचल में तबाही, देखें वीडियो- https://www.youtube.com/watch?v=DTI1a6L5SvI