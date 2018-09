राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की व्‍याख्‍यान माला ‘भविष्य का भारत’ का आयोजन दिल्ली में शुरू हो चुका है। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहले ही सर संघचालक मोहन भागवत का उदबोधन हुआ। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कई गणमान्य अतिथियों के साथ ही बड़ी संख्या में फिल्मी सितारे भी पहुंचे हैं। जो सिने स्टार इस कार्यक्रम में आए हैंं उनमें फिल्म स्टार मनीषा कोईराला, ​भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन, अन्नू कपूर और कई अन्य भी उपस्थित हैं।

सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपने भाषण में कई अहम बातों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा,” संघ को समझना है तो प्रारंभ करना होगा डॉ. हेडगेवार से। उन्होंने बीज के रूप में संघ के वृक्ष को बड़ा किया। संघ को समझना है तो डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार को समझना जरूरी है। बचपन से ही डॉ. हेडगेवार में स्वतंत्रता की आकांक्षाएं थी। राजस्थान से आंध्र तक क्रांतिकारियों को संगठित करने का काम हेडगेवार ने किया। डॉ. हेडगेवार, बर्मा में डॉक्टर की नौकरी करने की जगह देशसेवा में जुट गए थे।”

BRANDSDADDY BD MAGIC Plus 16 GB (Black)

Delhi: Actors Manisha Koirala, Ravi Kishen,Annu Kapoor and others at RSS’s ‘Bhavishya ka Bharat’ lecture series pic.twitter.com/54M4aGLwMp

— ANI (@ANI) September 17, 2018